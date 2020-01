Irán: Posádka ukrajinského lietadla pred haváriou nepožiadala o pomoc

Teherán 9. januára (TASR) - Iránski vyšetrovatelia vo štvrtok oznámili, že posádka ukrajinského lietadla, ktoré v stredu havarovalo pri Teheráne, neuskutočnila volanie o pomoc a v momente, keď došlo k pádu stroja, sa snažila vrátiť naspäť na letisko. Informovala o tom agentúra AP.Iránsky úrad civilného letectva to uviedol v predbežnej správe deň po tom, ako sa lietadlo leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines zrútilo krátko po štarte z letiska v Teheráne. Nehodu neprežil nikto zo 176 ľudí na palube.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v súvislosti s tragédiou vyhlásil štvrtok 9. januára za deň smútku, uvádza agentúra TASS.Vyšetrovatelia podľa AP takisto uviedli, že lietadlo pred pádom pohltili plamene. Pád lietadla vyvolal obrovský výbuch, ktorý pravdepodobne zapríčinila skutočnosť, že bolo pred letom do Kyjeva plne natankované.Správa takisto potvrdila, že sa podarilo získať obe čierne skrinky lietadla obsahujúce letové údaje a záznam komunikácie z kokpitu. Skrinky sú však poškodené a časť záznamov sa stratila.Prezident Zelenskyj oznámil, že ukrajinskí vyšetrovatelia pricestovali do Iránu, aby pomohli pri zisťovaní príčin nešťastia. Na palube havarovaného stroja boli aj dvaja ukrajinskí pasažieri a deväť členov posádky.Boeing typu 737-800 prešiel dva dni pred nešťastím plánovanou technickou kontrolou. Zelenskyj v dôsledku havárie nariadil preveriť technický stav všetkých civilných lietadiel na Ukrajine.Agentúra Ukrinform v stredu informovala, že letecká spoločnosť Ukraine International Airlines pozastavuje lety do Teheránu.