Irán poslal do Francúzska na preskúmanie čierne skrinky z lietadla

Teherán 18. júla (TASR) - Irán poslal do Francúzska na preskúmanie čierne skrinky z ukrajinského lietadla, ktoré v januári omylom zostrelili iránske revolučné gardy. Informovala o tom v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na iránsku polooficiálnu tlačovú agentúru ILNA.



Ide o zapisovače letových údajov a rozhovorov a diania v pilotnej kabíne z lietadla leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines, ktoré sa 8. januára tohto roku zrútilo len niekoľko minút po štarte z teheránskeho Letiska imáma Chomejního.



Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Mohsen Bahárvand podľa agentúry ILNA povedal, že čierne skrinky previezli v piatok do Paríža. Spolu s nimi cestovali predstavitelia iránskeho civilného letectva a súdnictva. Letové údaje majú v Paríži skúmať v pondelok.



Pri januárovom nešťastí zomrelo všetkých 176 ľudí na palube lietadla, medzi nimi občania Ukrajiny, Iránu, Kanady, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie.



Irán až o niekoľko dní neskôr priznal, že lietadlo omylom zostrelili revolučné gardy.



K nešťastiu došlo v čase, keď protivzdušná obrana v oblasti Teheránu bola v pohotovosti pre prípad, ak by USA uskutočnili odvetu za iránske útoky na americké jednotky umiestnené v susednom Iraku. Tieto útoky boli reakciou na zabitie iránskeho generála Kásima Sulejmáního pri akcii amerického dronu v blízkosti letiska v Bagdade.