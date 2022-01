Irán poslal francúzsko-iránsku vedkyňu F. Adelkhahovú opäť do väzenia

Paríž 13. januára (TASR) - Iránske úrady poslali späť za mreže francúzsko-iránsku vedkyňu Faribu Adelkhahovú, ktorá bola vyše roka v domácom väzení pre obvinenia, že sa zapojila do sprisahania, aby narušila bezpečnosť iránskej islamskej republiky. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Boli sme veľmi šokovaní a rozhorčení po tom, ako nás informovali, že Fariba Adelkhahová ... bola znovu umiestnená do väznice Evin v Teheráne," uviedla vo vyhlásení skupina jej podporovateľov. Iránska vláda podľa nich "cynicky využíva Adelkhahovú na externé alebo interné účely, ktoré zostávajú nepriehľadné a nemajú nič spoločné s jej aktivitami".



Okrem toho obvinili iránske úrady z "úmyselného ohrozenia zdravia a života 62-ročnej Fariby Adelkhahovej, ktorú poslali do väzenia napriek hrozbe nákazy koronavírusom. Poukázali pritom na smrť väzneného iránskeho disidenta, básnika a filmára Baktaša Abtina, ktorý nedávno podľahol komplikáciám súvisiacim s infekčnou chorobou COVID-19.



Paríž varoval, že opätovné uväznenie Adelkhahovej poškodí vzťahy a dôveru medzi oboma krajinami a vyzval na jej okamžité prepustenie. Jej presun do teheránskeho väzenia označil za "čisto politické a svojvoľné" rozhodnutie iránskych úradov.



Antropologička, ktorá má iránske i francúzske občianstvo, bola odsúdená v máji 2020 na päť rokov väzenia za "tajné dohody s cieľom ohrozenia národnej bezpečnosti" a "propagandu proti politickému systému islamskej republiky. Jej podporovatelia však spomínané obvinenia od začiatku považujú za absurdné.



V októbri 2020 bola prepustená z väzenia Evin a odvtedy bola v domácom väzení vo svojom dome v iránskom hlavnom meste, kde bola monitorovaná prostredníctvom elektronického náramku. Francúzske úrady sa dlhodobo zasadzujú za jej okamžité prepustenie na slobodu a návrat do Francúzska.