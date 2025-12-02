< sekcia Zahraničie
Iránski poslanci odsudzujú porušovanie pravidiel obliekania žien
Autor TASR
Teherán 2. decembra (TASR) - Viac ako polovica poslancov iránskeho parlamentu obvinila súdnictvo z nedostatočného presadzovania zákona o povinnom nosení hidžábu. V utorok o tom informovali štátne médiá s tým, že ženy v Iráne často ignorujú pravidlá obliekania, podľa ktorých si musia šatkou zakrývať krk a hlavu. TASR tom píše podľa agentúry AFP.
„Súdnictvo nemôže zostať pasívne,“ napísalo 155 z 290 iránskych poslancov v liste hlavnému sudcovi a šéfovi iránskej justície Gholámovi Hosejnovi Mohsenímu Ežeímu. „Nedostatok vôle vydať zákon schválený parlamentom a neuplatňovanie islamského trestného zákonníka pripravili pôdu pre nahotu, nedodržiavanie hidžábu a iné nenormálne správanie,“ citovala poslancov oficiálna tlačová agentúra ICANA.
V Iráne sa termín „nahota“ vo všeobecnosti používa v inom význame ako v Európe a vzťahuje sa na oblečenie považované za nevhodné. Po úspechu islamskej revolúcie v roku 1979 platia pre ženy prísne pravidlá obliekania. Podľa náboženského dekrétu (fatwy) ajatolláha Alího Chameneího z roku 2014 sa ženy musia obliekať tak, aby im bola viditeľná iba tvár a ruky.
Vo veľkých mestách, najmä v Teheráne, sa napriek tomu mnoho žien často na verejnosti pohybuje bez šatiek zakrývajúcich hlavu a krk, niekedy s farbenými vlasmi, v džínsach a teniskách.
Vláda prezidenta Masúda Pezeškijána minulý rok odmietla vyhlásiť zákon schválený v parlamente, ktorý drasticky zvyšoval tresty pre ženy, ktoré nenosia hidžáb alebo ho nosia nesprávne. Pezeškiján od nástupu do funkcie v júli 2024 trvá na tom, že ženy nemožno nútiť nosiť hidžáb.
Jeho úrad minulý týždeň niektorí ultrakonzervatívci ostro kritizovali po tom, čo vo svojich novinách zverejnil fotografiu iránskej ženy, ktorá zomrela počas júnovej vojny s Izraelom. Mladej žene s jednoduchou čiapkou na hlave bolo vidieť vlasy.
Táto téma je v Iráne ohniskom sporov od masových protestov po smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorú zadržala mravnostná polícia pre údajné porušenie pravidiel obliekania žien.
