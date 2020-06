Irán pošle čierne skrinky zo zostreleného lietadla v júli

Paríž 26. júna (TASR) - Irán pošle čierne skrinky zo zostreleného ukrajinského dopravného lietadla do Francúzska v júli. Oznámili to v piatok francúzske úrady, informovala agentúra AFP.



Irán požiadal o pomoc s analýzou informácií zo zapisovača letových údajov a rozhovorov a diania v pilotnej kabíne z lietadla leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines, ktoré sa 8. januára tohto roku zrútilo len niekoľko minút po štarte z teheránskeho Letiska imáma Chomejního, uviedol francúzsky Úrad vyšetrovania a analýz civilného letectva (BEA).



"Technická práca by sa mala začať 20. júla. Vyšetrovanie povedie Irán," píše sa ďalej v príspevku BEA na Twitteri.



Ešte v marci Irán príslušnú agentúru OSN informoval, že čierne skrinky pošle na Ukrajinu.



V polovici júna však zástupca iránskej vlády počas videokonferencie s predstaviteľmi Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) vyhlásil, že Irán vážne poškodené zapisovače zašle BEA vo Francúzsku.



Pri nešťastí zomrelo všetkých 176 ľudí na palube. Medzi obeťami sú občania Ukrajiny, Iránu, Kanady, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie.



Iránska strana najprv tvrdila, že k nehode došlo v dôsledku technických problémov lietadla. Až o niekoľko dní Irán priznal, že ukrajinské lietadlo omylom zostrelila iránska armáda, konkrétne jej zložka známa ako Revolučné gardy.