Irán postihli veľké výpadky internetu a blokáda medzinárodných domén

Teherán 19. decembra (TASR) - Irán, ktorým už viac než tri mesiace zmietajú masové protivládne protesty, postihli rozsiahle výpadky internetu. Používatelia v hlavnom meste Teherán hlásili v pondelok extrémne pomalé internetové spojenie, informovala agentúra DPA.



Kým na iránske internetové stránky sa dalo dostať bez problémov, medzinárodné domény .com boli podľa všetkého zablokované.



Niektorí používatelia internetu vyjadrili obavy, že prístup Iránu k svetovému webu by mohol byť po troch mesiacoch protestov natrvalo blokovaný.



O plánoch na výlučne národnú internetovú sieť sa v parlamente islamskej republiky diskutuje už niekoľko rokov, píše DPA. Blokádou internetu trpí množstvo tamojších online predajcov, najmä v dôsledku zablokovania obľúbených aplikácií Instagram a Whatsapp.



Vláda v Teheráne medzitým vyostrila tón rétoriky voči západným krajinám. Konzervatívny politik a brigádny generál Esmáíl Kusarí napríklad vyzval na prehodnotenie vzťahov s krajinami ako sú Británia, Francúzsko či Nemecko, uviedla tlačová agentúra Fars.



Európska únia minulý pondelok uvalila na Irán nové sankcie v súvislosti s porušovaním ľudských práv. V uplynulých dňoch do ulíc vyšlo menej demonštrantov než doposiaľ. Množstvo ľudí zostalo šokovaných popravou dvoch demonštrantov, ktorí boli odsúdení v hromadných súdnych procesoch.



Vlnu protestov v Iráne vyvolala smrť mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela po zadržaní teheránskou mravnostnou políciou pre údajné porušenie pravidiel obliekania.