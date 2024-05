Irán potvrdil nepriame rozhovory s USA

Teherán 19. mája (TASR) - Irán potvrdil nepriame rozhovory so svojím úhlavným nepriateľom - Spojenými štátmi - v Ománe. A to aj napriek tomu, že obe krajiny nemajú medzi sebou nadviazané priame diplomatické vzťahy, informovali v nedeľu tamojšie médiá. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Washington a Teherán sú už dlho v ostrom rozpore, pričom napätie sa týka najmä sporného iránskeho jadrového programu, ktoré ešte vystupňovala vojna v Pásme Gazy medzi ich spojencami Izraelom a Hamasom.



Americký portál Axios v piatok informoval, že predstavitelia USA a Iránu nepriamo rokovali v Ománe o tom, ako zabrániť eskalácii regionálnych konfliktov. Iránska tlačová agentúra IRNA v sobotu neskoro večer uviedla, že zástupca Teheránu pri OSN potvrdil tieto rokovania.



Podľa jeho slov nešlo o prvé a ani posledné rokovania tohto typu, miesto a čas však nespresnil. Rokovania sa uskutočnili po tom, ako Irán 13.-14. apríla podnikol bezprecedentný útok dronmi a raketami na Izrael, spojenca Spojených štátov. Išlo o reakciu na útok na iránsky konzulát v Sýrii, z ktorého Teherán viní práve Izrael.



V druhej polovici apríla priniesli iránske médiá informácie, že Irán je v kontakte so Spojenými štátmi s cieľom obnoviť rokovania o jadrovej dohode. Jadrová dohoda z roku 2015 zaviedla pre Irán prísne limity na produkciu obohateného uránu, ktorý môže byť využitý ako palivo v jadrových reaktoroch, no aj munícia v jadrových hlaviciach.



Výmenou za tieto obmedzenia sa signatárske krajiny zaviazali zmierniť ekonomické sankcie proti Iránu. V roku 2018 však od dohody odstúpili Spojené štáty na čele s vtedajším prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré následne na islamskú republiku uvalili nové sankcie.