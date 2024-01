Irán potvrdil obsadenie tankera v Ománskom zálive

Teherán 11. januára (TASR) - Iránske vojenské námorníctvo vo štvrtok na základe súdneho príkazu obsadilo ropný tanker v Ománskom zálive, na ktorý predtým vnikli ozbrojení muži. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Námorníctvo Iránskej islamskej republiky sa zmocnilo amerického ropného tankera v Ománskom zálive," uviedla iránska štátna tlačová agentúra IRNA. Pripomenula predchádzajúce správy, že na palubu tankera vnikli ozbrojení muži vo vojenských uniformách.



Britská organizácia pre námorný obchod (UKMTO) uviedla, že tento incident sa odohral vo vodách medzi Ománom a Iránom v oblasti, cez ktorú prechádzajú lode plaviace sa do a z Hormuzského prielivu. Po tejto trase prúdi jedna pätina celosvetového obchodu s ropou.



Loď bola identifikovaná ako ropný tanker St. Nikolas, predtým nazývaná Suez Rajan. Súkromná spravodajská firma Ambrey uviedla, že na tanker na nalodilo šesť mužov vo vojenských uniformách, ktorí zakryli bezpečnostné kamery.



Na palube tankera sa nachádza 19-členná posádka, 18 Filipíncov a jeden Grék, píše agentúra DPA. Plavidlo nabralo náklad ropy v irackom prístave Basra a smerovalo do Suezského prieplavu a tadiaľ do tureckej provincie Izmir.



Podozrenie z vniknutia na loď ihneď padlo na Irán, pretože tento ropný tanker sa nedávno ocitol v centre sporu medzi islamskou republikou a Spojenými štátmi. Teherán následne obsadenie lode potvrdil.