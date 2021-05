Irán potvrdil priame rokovania so Saudskou Arábiou

Teherán 10. mája (TASR) – Irán a Saudská Arábia, ktoré v roku 2016 prerušili svoje diplomatické styky, nedávno rokovali o zmiernení napätia a svojich dvojstranných vzťahoch.



Podľa agentúry DPA to v pondelok v Teheráne potvrdil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Sajíd Chatíbzáde.



„Rozhovor sa zameral na bilaterálne aj regionálne problémy. Takéto konzultácie sme vždy vítali v akejkoľvek podobe a na akejkoľvek úrovni," citovala hovorcovo vyhlásenie agentúra Mehr.



Hovorca dodal, že „je určite v záujme oboch krajín a regiónu, aby sa znížilo napätie". Súčasne vyjadril nádej, že Teherán a Rijád zmenia atmosféru svojich vzťahov a dosiahnu podstatné vzájomné porozumenie. Zároveň však vyzval „počkať si na výsledky rokovaní".



Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán predtým v rozhovore pre saudskoarabskú televíziu uviedol, že Rijád sa chce usilovať o dobré vzťahy s Iránom, „ak Irán skoncuje" so svojím „negatívnym správaním".



Iránske ministerstvo zahraničných vecí neskôr toto princovo vyhlásenie uvítalo a podporilo. Uviedlo, že Irán dúfa, že konštruktívnym dialógom sa podarí vyriešiť spory medzi oboma štátmi.



Agentúra DPA v tejto súvislosti poukázala na výraznú zmenu tónu vo vyjadreniach oboch štátov - v porovnaní s minulými rokmi.



K prerušeniu diplomatických vzťahov medzi Rijádom a Teheránom došlo v roku 2016, keď pri saudskoarabskom veľvyslanectve v Teheráne vypukli nepokoje po tom, čo v Saudskej Arábii popravili vplyvného šiitského teológa a vodcu tamojších šiitov šejka Nimra Bakra an-Nimra.



An-Nimr, najotvorenejší kritik vládnucej sunnitskej dynastie Saudov spomedzi tamojšej šiitskej menšiny, bol považovaný za vodcu mladších aktivistov, ktorí odmietali zlyhanie staršej komunity šiitov v boji za zrovnoprávnenie so sunnitmi.



Šejka an-Nimra v roku 2014 odsúdili na smrť v súvislosti s obvineniami z vyvolávania sektárskych konfliktov a odmietnutia poslušnosti voči vládcovi krajiny. Popravili ho v roku 2016 napriek protestom ľudskoprávnych organizácií. Spolu s ním bolo popravených ďalších 46 ľudí odsúdených za terorizmus.



Irán, hlavný šiitský rival prevažne sunnitskej Saudskej Arábie v regióne, označil túto popravu za politicky a nábožensky motivovanú.



Agentúra Mehr ešte pripomenula, že prerušeniu diplomatických vzťahov predchádzala aj účasť Saudskej Arábie na vojenských operáciách voči protivládnym povstalcom v Jemene.