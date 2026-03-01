Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán potvrdil smrť najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího

.
Dym stúpa na oblohe po explózii v Teheráne v sobotu 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Po správach o smrti Chameneího sa objavili zábery oslavujúcich obyvateľov v iránskej metropole Teherán.

Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí je mŕtvy, potvrdili v nedeľu iránske štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters aj stanice CNN. Prezident USA Donald Trump pred niekoľkými hodinami na sociálnych sieťach oznámil, že Chameneí bol zabitý pri americko-izraelských útokoch na Teherán, čo aktuálne potvrdila aj iránska štátna televízia.

Spresnila, že Chameneí zahynul v sobotu ráno vo svojej rezidencii. Iránske médiá krátko predtým informovali, že pri americko-izraelských útokoch zahynuli štyria členovia jeho blízkej rodiny.

Irán po oznámení smrti najvyššieho duchovného vodcu vyhlásil 40-dňový smútok.

Izrael a USA načasovali svoj útok na Irán v sobotu tak, aby sa zhodoval so stretnutím Chameneího s jeho najvyššie postavenými poradcami, napísal predtým portál The Times of Israel.

Izraelskí predstavitelia uviedli, že Chameneí bol zabitý spolu s jeho najvyššími poradcami vrátane Alího Šamchaního, vplyvného bývalého tajomníka Rady národnej bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd.

Stanica CBS News uviedla, že pri americko-izraelských útokoch zahynulo približne 40 vysokopostavených iránskych predstaviteľov.

Po správach o smrti Chameneího sa objavili zábery oslavujúcich obyvateľov v iránskej metropole Teherán.
.

