< sekcia Zahraničie
Irán potvrdil smrť veliteľa námorných síl Revolučných gárd
Izraelský minister obrany Jisrael Kac 26. marca oznámil, že Tangsírí zahynul pri izraelskom leteckom útoku spolu s ďalšími predstaviteľmi vojenského námorníctva.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dubaj 30. marca (TASR) – Irán v pondelok potvrdil smrť veliteľa námorných síl Revolučných gárd Alírezu Tangsírího. Podľa oznámenia gárd zomrel v dôsledku vážnych zranení, uviedli iránske médiá. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac 26. marca oznámil, že Tangsírí zahynul pri izraelskom leteckom útoku spolu s ďalšími predstaviteľmi vojenského námorníctva. Podľa Kaca bol tento iránsky veliteľ zodpovedný za zamínovanie a blokádu Hormuzského prielivu.
Útok zasiahol Tangsírího v iránskom prístavnom meste Bandar Abbás počas schôdzky s vysokopostavenými predstaviteľmi námorných síl Revolučných gárd, uviedli minulý štvrtok izraelské zdroje.
Od začiatku americko-izraelských útokov na Irán z 28. februára Izrael oznámil zabitie viacerých vysokopostavených iránskych predstaviteľov vrátane najvyššieho vodcu Alího Chameneího a vplyvného šéfa bezpečnostných služieb islamskej republiky Alího Larídžáního.
