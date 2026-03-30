Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 30. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Irán potvrdil smrť veliteľa námorných síl Revolučných gárd

Na archívnej snímke zo 16. februára 2026 veliteľ námorných síl iránskych Revolučných gárd Alíreza Tangsírí. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dubaj 30. marca (TASR) – Irán v pondelok potvrdil smrť veliteľa námorných síl Revolučných gárd Alírezu Tangsírího. Podľa oznámenia gárd zomrel v dôsledku vážnych zranení, uviedli iránske médiá. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac 26. marca oznámil, že Tangsírí zahynul pri izraelskom leteckom útoku spolu s ďalšími predstaviteľmi vojenského námorníctva. Podľa Kaca bol tento iránsky veliteľ zodpovedný za zamínovanie a blokádu Hormuzského prielivu.

Útok zasiahol Tangsírího v iránskom prístavnom meste Bandar Abbás počas schôdzky s vysokopostavenými predstaviteľmi námorných síl Revolučných gárd, uviedli minulý štvrtok izraelské zdroje.

Od začiatku americko-izraelských útokov na Irán z 28. februára Izrael oznámil zabitie viacerých vysokopostavených iránskych predstaviteľov vrátane najvyššieho vodcu Alího Chameneího a vplyvného šéfa bezpečnostných služieb islamskej republiky Alího Larídžáního.
Neprehliadnite

