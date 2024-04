Irán potvrdil spustenie útoku na Izrael, útočí dronmi a raketami

Teherán/Tel Aviv 13. apríla (TASR) - Iránske Revolučné gardy v sobotu večer v televíznom vysielaní potvrdili spustenie odvetného útoku na Izrael, na ktorý vypálili desiatky bezpilotných lietadiel aj rakiet. Podľa Izraela ide o "závažnú a nebezpečnú" eskaláciu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



Izraelská armáda už predtým informovala, že Irán vypálil zo svojho územia desiatky dronov, ktoré podľa nemenovaných zdrojov priletia okolo 02.00 h miestneho času (01.00 h SELČ).



Revolučné gardy vo vyhlásení uviedli, že operácia, ktorú nazvali "Čestný sľub", sa uskutočňuje so súhlasom iránskej Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť pod dohľadom generálneho štábu ozbrojených síl.



V porovnaní s dronmi budú balistické rakety alebo strely s plochou dráhou letu potrebovať menej času na to, aby dosiahli Izrael, uviedol server the Times of Israel (TOI). Armáda podľa neho dosiaľ identifikovala viac ako 100 dronov vypálených z Iránu.



"Pozorne sledujeme iránske bezpilotné lietadlá, ktoré smerujú do Izraela. Ide o závažnú a nebezpečnú eskaláciu," uviedol hovorca izraelskej armády Daniel Hagari.



Svoj vzdušných priestor v dôsledku iránskeho útoku uzavreli Izrael, Jordánsko, Irak a medzičasom aj Libanon.



Podľa Bieleho domu bude útok na Izrael pravdepodobne trvať niekoľko hodín. Americký prezident Joe Biden je o ňom "pravidelne informovaný". "Spojené štáty budú stáť pri Izraelčanoch a podporovať ich obranu pred hrozbami zo strany Iránu," dodala hovorkyňa americkej Národnej bezpečnostnej rady Adrienne Watsonová.



Izraelské médiá medzičasom bez citovania akýkoľvek zdrojov tvrdili, že Izrael začal zachytávať iránske bezpilotné lietadlá nad Sýriou a Jordánskom. To je možné vďaka leteckému "dáždniku", ktorý vytvorili USA v spolupráci s regionálnymi spojencami, napísal server the Times of Israel.



Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí na sociálnej sieti X opäť varoval Izrael, že bude "potrestaný" za letecký útok na iránsky konzulát v sýrskej metropole Damask z 1. apríla, pri ktorom zahynulo sedem príslušníkov iránskych Revolučných gárd vrátane dvoch generálov. Útok si dovedna vyžiadal 12 obetí.