Irán potvrdil už šieste úmrtie zapríčinené koronavírusom

Teherán 22. februára (TASR) - V Iráne v sobotu potvrdili ďalšie, v poradí už šieste úmrtie, ku ktorému došlo v dôsledku nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 šíriacim sa z Číny. Informovala o tom agentúra AP odvolávajúca sa na iránske úrady a médiá.



Guvernér provincie Markazí uviedol pre tlačovú agentúru IRNA, že šiestou obeťou je pacient, ktorý nedávno zomrel v meste Arak, pričom výsledky lekárskych testov až následne potvrdili, že bol infikovaný koronavírusom. Pacient mal okrem toho aj problémy so srdcom.



Iránske úrady už skôr v sobotu hlásili piatu obeť vírusu. Informovali tiež, že počet dosiaľ nakazených ľudí v krajine sa zvýšil na 28, pričom do tohto čísla počítali aj ľudí, ktoré vírusu podľahli. Nakazení sú hospitalizovaní prinajmenšom v štyroch iránskych mestách: metropole Teherán, a tiež v mestách Kom, Arak a Rašt.



Koronavírus zaznamenali v Iráne prvýkrát v stredu. Nákazu vtedy potvrdili v meste Kom u dvoch starších Iráncov, ktorí ešte v priebehu toho istého dňa ochoreniu Covid-19 podľahli. Išlo o prvé úmrtia na Blízkom východe súvisiace s koronavírusom. Iránske úrady uviedli, že títo muži v poslednom čase necestovali do zahraničia, nevycestovali podľa ich informácií ani len z Komu.



Z tohto mesta, ktoré je vyhľadávaným cieľom pútí šiitských moslimov a leží neďaleko Teheránu, následne hlásili väčšinu z ďalších infikovaných.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Mimo Číny ho odvtedy zaznamenali vo viac ako 25 krajinách.