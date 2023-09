Irán potvrdil výmenu väzňov s USA, uskutoční sa ešte v pondelok

Teherán 18. septembra (TASR) – Výmena väzňov medzi Iránom a Spojenými štátmi, o ktorej obe strany rokovali niekoľko mesiacov, by sa mala uskutočniť ešte v pondelok. Novinárom to povedal hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Výmena sa môže uskutočniť po tom, ako v Južnej Kórei došlo k uvoľneniu zmrazených iránskych financií. Prostriedky v hodnote šiestich miliárd dolárov v pondelok "dorazili" do Kataru v súlade s výnimkou so sankcií, ktorú pred týždňom vydala pre zahraničné banky vláda USA.



Podľa hovorcu iránskeho rezortu diplomacie sa v rámci výmeny vráti do vlasti päť amerických občanov a Spojené štáty omilostia piatich iránskych občanov, ktorých v krajine odsúdili alebo obžalovali.



Nie je jasné, či sú tieto osoby už na ceste domov.



Už niekoľko týždňov je známe, že Washington a Teherán rokujú o výmene väzňov. V auguste iránske súdnictvo prepustilo viacerých občanov USA do domácej väzby.