Pondelok 13. október 2025
Irán potvrdil, že dostal pozvanie na summit o Gaze v Egypte

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Teherán 12. októbra (TASR) – Irán v nedeľu potvrdil, že dostal oficiálne pozvanie Egypta na summit o Pásme Gazy, ktorý sa má konať v pondelok v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch. Zatiaľ však nie je jasné, či sa iránsky zástupca na podujatí aj zúčastní, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na iránske štátne médiá.

Podľa správy agentúry IRNA minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na zasadnutí iránskej vlády informoval o tom, že Egypt zaslal pozvanie iránskemu prezidentovi Masúdovi Pezeškijánovi. Prezident však účasť odmietol a pozvanie bolo následne adresované samotnému šéfovi diplomacie. IRNA neuviedla, či sa Arákčí na summite zúčastní.

Cieľom summitu v Šarm aš-Šajchu je rokovať aj o ďalších krokoch v rámci mierovej iniciatívy sprostredkovanej Spojenými štátmi, ktorá má ukončiť ozbrojený konflikt v Pásme Gazy a pripraviť pôdu pre politické usporiadanie medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Prvá fáza plánu zahŕňa prímerie, úplné stiahnutie izraelských jednotiek z centrálnej časti Pásma Gazy, výmenu všetkých izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov a nasadenie medzinárodnej stabilizačnej sily pod mandátom OSN.

Ďalšie etapy počítajú s rekonštrukciou palestínskej enklávy, reformou palestínskej samosprávy a obnovením politických rokovaní o budúcom štatúte palestínskeho štátu.

Diskusie v Šarm aš-Šajchu sa podľa pozorovateľov majú sústrediť aj na presné vymedzenie mandátu stabilizačnej sily – či pôjde len o udržiavanie poriadku, podporu palestínskej polície alebo aj o odzbrojenie Hamasu. Arabské a európske štáty požadujú, aby mala táto misia jasný mandát schválený rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN.

Podľa európskych i arabských štátov tzv. Trumpov plán je v každom prípade „jedinečnou príležitosťou“, ako zabrániť opätovnému vypuknutiu násilia a vytvoriť podmienky pre dlhodobé riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Podľa agentúry AFP a britského denníka The Guardian sa na summite okrem predsedajúcich prezidenta USA Donalda Trumpa a egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího očakáva účasť francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a španielskeho premiéra Pedra Sáncheza. Zúčastniť sa majú aj predstavitelia Nemecka, Turecka, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších krajín.
