Irán potvrdil, že ukrajinské dopravné lietadlo zasiahli ich dve rakety

Teherán 21. januára (TASR) - Irán v utorok potvrdil, že ukrajinské dopravné lietadlo so 176 ľuďmi na palube, ktoré sa 8. januára zrútilo krátko po štarte z teheránskeho medzinárodného letiska, zasiahli dve rakety iránskej protivzdušnej obrany. Pád lietadla nikto neprežil. Informovala o tom agentúra AFP.



Na palube lietadla typu Boeing 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) na linke PS752 z Teheránu do Kyjeva bolo 82 Iráncov, 63 Kanaďanov, 11 Ukrajincov, desať občanov Švédska, sedem Afgancov a traja Briti.



Ukrajinské civilné lietadlo zasiahli ráno 8. januára rakety zem-vzduch vypálené pravdepodobne zo systému Tor M1. Irán spočiatku vinu prisudzoval technickej chybe, avšak s pribúdajúcimi dôkazmi sa priznal k tomu, že lietadlo omylom zostrelili jeho revolučné gardy.





Irán žiada USA a Francúzsko o pomoc pri dešifrovaní čiernych skriniek



Irán požiadal americké a francúzske úrady o vybavenie, ktoré je potrebné na stiahnutie dát z tzv. čiernych skriniek ukrajinského lietadla, omylom zostreleného 8. januára krátko po štarte z Teheránu. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters, ktorá spresnila, že Irán zatiaľ vo veci nedostal pozitívnu odpoveď.



Kanada, Ukrajina a ďalšie štáty, ktorých občania sa nachádzali v zostrelenom lietadle, požiadali Irán, aby dáta o priebehu letu a záznam rozhovorov v pilotnej kabíne zaslal na analýzu expertom do zahraničia.



Teherán nateraz vydáva zmiešané signály o tom, či čierne skrinky vydá. Kanada, ktorá mala na palube 57 občanov, uviedla, že Francúzsko by bolo najlepším miestom na zaslanie čiernych skriniek, pretože je jedným z mála štátov, kde ich obsah dokážu dešifrovať.



Iránski predstavitelia informovali, že zapisovače údajov sa pri nehode poškodili, ale sú stále použiteľné.



Vyšetrovacia komisia iránskeho úradu civilného letectva vo svojej druhej správe konštatovala, že nemá vybavenie, ktoré by umožnilo stiahnuť dáta z toho typu zapisovačov letových údajov, aké boli americkým výrobcom nainštalované do zostreleného lietadla Boeing 737. Preto sa Irán obrátil na americkú Národnú radu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) a francúzsky Úrad vyšetrovania a analýz pre bezpečnosť civilného letectva (BEA).



Neochota Iránu odovzdať čierne skrinky znásobuje roztrpčenie z prístupu Teheránu v štátoch, ktorých občania iránskeho pôvodu v lietadle zahynuli. Tieto štáty krátko po tragédii vzniesli voči Iránu požiadavku na vyplatenie kompenzácií a domáhajú sa dôkladného vyšetrovania okolností, ktoré viedli k zostreleniu lietadla, pričom zahynulo všetkých 176 ľudí na jeho palube, napísal Reuters.