< sekcia Zahraničie
Irán potvrdil, že USA odpovedali na jeho mierový plán
Irán odpoveď podrobne analyzuje.
Autor TASR
Teherán 4. mája (TASR) — Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmáíl Bagháí podľa agentúry Fárs povedal, že Irán túto odpoveď podrobne analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Informovala o tom agentúra DPA.
Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Tento krok prišiel po neúspešných pokusoch o konsenzus, kedy obe strany opakovane odmietali vzájomné návrhy na prímerie.
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že v tejto chvíli „nie je spokojný“ s tým, čo Irán ponúka. O deň neskôr na svojej platforme Truth Social napísal, že čoskoro preskúma najnovší mierový návrh Iránu, ale nevie si predstaviť, že by bol prijateľný, keďže Teherán „ešte nezaplatil dostatočne vysokú cenu za to, čo urobili ľudstvu a svetu za posledných 47 rokov“.
Iránske médiá uviedli, že návrh Teheránu obsahuje 14 bodov, medzi ktorými je stiahnutie amerických jednotiek z regiónu, zrušenie blokád, uvoľnenie zmrazených iránskych financií, vyplatenie kompenzácií, zrušenie sankcií a ukončenie konfliktu na viacerých frontoch vrátane Libanonu, ako aj nový kontrolný mechanizmus pre Hormuzský prieliv. Rozhovory o jadrovom programe Iránu by sa odsunuli na neskôr.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára spustením americko-izraelských útokov na Irán. Teherán v odvete začal útočiť na ďalšie krajiny v regióne. Konflikt 8. apríla pozastavilo dohodnuté prímerie. Delegácie oboch strán však zatiaľ absolvovali iba jedno kolo rokovaní o trvalejšom mieri v Islamabade. Rozhovory uviazli po tom, čo Spojené štáty uvalili na iránske prístavy námornú blokádu, zatiaľ čo Irán ponechal Hormuzský prieliv z veľkej časti naďalej uzavretý.
Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Tento krok prišiel po neúspešných pokusoch o konsenzus, kedy obe strany opakovane odmietali vzájomné návrhy na prímerie.
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že v tejto chvíli „nie je spokojný“ s tým, čo Irán ponúka. O deň neskôr na svojej platforme Truth Social napísal, že čoskoro preskúma najnovší mierový návrh Iránu, ale nevie si predstaviť, že by bol prijateľný, keďže Teherán „ešte nezaplatil dostatočne vysokú cenu za to, čo urobili ľudstvu a svetu za posledných 47 rokov“.
Iránske médiá uviedli, že návrh Teheránu obsahuje 14 bodov, medzi ktorými je stiahnutie amerických jednotiek z regiónu, zrušenie blokád, uvoľnenie zmrazených iránskych financií, vyplatenie kompenzácií, zrušenie sankcií a ukončenie konfliktu na viacerých frontoch vrátane Libanonu, ako aj nový kontrolný mechanizmus pre Hormuzský prieliv. Rozhovory o jadrovom programe Iránu by sa odsunuli na neskôr.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára spustením americko-izraelských útokov na Irán. Teherán v odvete začal útočiť na ďalšie krajiny v regióne. Konflikt 8. apríla pozastavilo dohodnuté prímerie. Delegácie oboch strán však zatiaľ absolvovali iba jedno kolo rokovaní o trvalejšom mieri v Islamabade. Rozhovory uviazli po tom, čo Spojené štáty uvalili na iránske prístavy námornú blokádu, zatiaľ čo Irán ponechal Hormuzský prieliv z veľkej časti naďalej uzavretý.