Irán použil čínsky satelit na útoky na americké základne
Analýza zoznamov súradníc, časových údajov, satelitných snímok a orbitálnych dráh ukazuje, že zábery boli urobené v marci pred a po útokoch dronmi a raketami na tieto lokality.
Autor TASR
Londýn 15. apríla (TASR) — Irán počas marcových útokov na americké vojenské základne na Blízkom východe využil špionážny satelit čínskej výroby, ktorý tajne získal koncom roka 2024. Svoje ciele tak mohol sledovať v reálnom čase, vyplýva z uniknutých dokumentov iránskych Revolučných gárd, uviedol v stredu denník Financial Times (FT). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Podľa FT získal Irán satelit Tee-01B vyrobený spoločnosťou Earth Eye Co metódou doručenia na obežnú dráhu. Tento postup umožňuje priame odovzdanie systémov vo vesmíre zahraničným používateľom. Irán tak získal prístup k záberom s rozlíšením pol metra, čo ďaleko prevyšuje rozlíšenie jeho vlastných satelitov.
Analýza zoznamov súradníc, časových údajov, satelitných snímok a orbitálnych dráh ukazuje, že zábery boli urobené v marci pred a po útokoch dronmi a raketami na tieto lokality. V rámci dohody získali Revolučné gardy prístup aj ku komerčným pozemným staniciam prevádzkovaným spoločnosťou Emposat, poskytovateľom satelitných služieb so sídlom v Pekingu, ktorý má svoje siete v celej Ázii, Latinskej Amerike a ďalších regiónoch.
Podľa FT satelit Tee-01B monitoroval od 13 do 15. marca leteckú základňu princa Sultána v Saudskej Arábii. Americký prezident Donald Trump 14. marca oznámil, že bolo poškodených päť zásobovacích lietadiel umiestnených na tejto základni.
Čínsky satelit monitoroval v tom čase tiež leteckú základňu v Jordánsku a lokality v blízkosti základne Piatej flotily USA v Bahrajne a letiska v Arbíle. Bolo to v čase útokov na ciele v týchto oblastiach, ktoré si nárokovali iránske Revolučné gardy.
Agentúra Reuters nemohla správu FT overiť. Ani Biely dom, americká tajná služba CIA, Pentagón, ani čínske ministerstvá zahraničných vecí a obrany a veľvyslanectvo Číny vo Washingtone na jej žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali. To isté sa týka aj spoločností Earth Eye Co a Emposat.
Na otázku o vzťahu medzi spoločnosťou Emposat a iránskymi Revolučnými gardami čínske veľvyslanectvo vo Washingtone pre FT uviedlo, že je proti „šíreniu špekulatívnych a ohováračských dezinformácií zameraných proti Číne“.
