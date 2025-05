Teherán 31. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v sobotu povedal, že Irán považuje jadrové zbrane za "neprijateľné". Zopakoval tým dlhodobý postoj krajiny uprostred citlivých rokovaní so Spojenými štátmi o iránskom jadrovom programe. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Ak ide o jadrové zbrane, áno, aj my považujeme tento typ zbraní za neprijateľný," povedal v televíznom prejave Arákčí, ktorý je vedúci iránsky vyjednávač v súčasných rozhovoroch. "V tejto otázke s nimi súhlasíme," dodal.



Teherán od apríla vedie nepriame rokovania s USA o novej jadrovej dohode. Doposiaľ absolvovali päť kôl, ale nie je známy dátum ďalšej schôdzky. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok uviedol, že si nie je istý tým, či je dohoda na dosah. Trump v stredu tvrdil, že obe strany sú „veľmi blízko k riešeniu“.



Podľa agentúry Reuters Irán chce dohodu, ktorá by zmiernila hospodársky tlak na krajinu zrušením západných sankcií. Iránski predstavitelia však vyjadrili obavy z nepredvídateľného prístupu Trumpovej vlády k rokovaniam.



Americký prezident Donald Trump vo svojom prvom funkčnom období v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napreduje v jadrovom vývoji.