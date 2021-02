Irán povolil posádke zadržaného juhokórejského tankera odísť z krajiny

Teherán 2. februára (TASR) – Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že islamská republika umožnila opustiť krajinu posádke ropného tankera plaviaceho sa pod juhokórejskou vlajkou, ktorý zadržali jej Revolučné gardy v Perzskom zálive. Informovala o tom agentúra AFP.



Irán sa k tomuto kroku rozhodol z „humanitárnych dôvodov", vďaka čomu „mohla posádka juhokórejského tankera vineného zo znečisťovania Perzského zálivu opustiť krajinu", uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva.



Povolenie na odchod z krajiny posádka dostala na základe „žiadosti juhokórejskej vlády a spolupráce justície v Iráne", dodal hovorca, no nespresnil, či už posádka z krajiny odišla.



Iránske revolučné gardy v oblasti Perzského zálivu zadržali 4. januára ropný tanker plaviaci sa pod juhokórejskou vlajkou, pretože z neho unikala ropa. Soul následne do oblasti Perzského zálivu vyslal protipirátsky útvar, ktorý mal za úlohu ochraňovať civilné lode.



Na palube tankera bolo 20 členov posádky a plavil sa zo Saudskej Arábie do Spojených arabských emirátov.



K zadržaniu tankera došlo v čase, keď Teherán vyzval Soul, aby odblokoval iránske aktíva, ktoré sú zmrazené v juhokórejských bankách v súvislosti s americkými sankciami, ktoré sú na Irán uvalené, všíma si AFP. Islamská republika trvá na tom, že zadržanie tankera nemá nič spoločné s iránskymi aktívami.