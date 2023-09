Irán požiadal Švédsko, aby zasiahlo proti páleniu koránu

Teherán 24. septembra (TASR) - Irán požiadal Švédsko, aby prijalo opatrenia v súvislosti s pálením koránu. Diplomatické zastúpenie oboch krajín sa potom opäť môže vrátiť na úroveň veľvyslancov. TASR infermuje podľa agentúry AFP.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amir-Abdollahian o o tom rokoval so svojím švédskym kolegom Tobiasom Billstromom na okraji Valného zhromaždenia OSN, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Teheráne. "Pokiaľ ide o výmenu veľvyslancov, čakáme na dobré kroky v otázke Svätého Koránu vo Švédsku," uviedol Amir-Abdollahian podľa vyhlásenia iránskej diplomacie.



Švédsko v minulých mesiacoch zažilo sériu verejného pálenia islamskej svätej knihy. Štokholm to síce odsúdil, ale takéto činy nemôže zastaviť, pretože vo Švédsku ich chráni zákon o slobode prejavu.



Irán preto v júli reagoval, že po skončení misie čvédskeho veľvyslanca nevpustí na svoje územie jeho nástupcu.



Minister Amir-Abdollahian svojmu švédskemu kolegovi povedal, že "obrana hodnôt Švédska za cenu ignorovania hodnôt dvoch miliárd moslimov vo svete je neprijateľná".



Iránsky prezident Ebrahim Raisi pred niekoľkými dňami počas prejavu v OSN s koránom v rukách vyhlásil, že "oheň neúcty neprekoná božskú pravdu" a odsúdil "islamofóbiu a kultúrny apartheid" na Západe.



Amir-Abdollahian vyzval tiež na prepustenie iránskeho občana Hamida Nouryho, ktorého vo Švédsku zatkli v novembri 2019 a odsúdili na doživotie v súvislosti s masovými popravami väzňov nariadené Teheránom v roku 1988. Tento krok by pomohol pri normalizácii vzájomných vzťahov.



Vyhlásenie ministra sa však netýkalo švédskych občanov väznených v Iráne, vrátane diplomata EÚ Johana Floderusa, ktorý je zadržiavaný viac ako 500 dní. Najmenej jednému z nich hrozí trest smrti.