Irán pre hrozbu šírenia koronavírusu dočasne prepustil 70 tisíc väzňov

Teherán 9. marca (TASR) - Irán dočasne prepustil približne 70.000 väzňov v snahe bojovať proti šíreniu nového koronavírusu v preplnených väzniciach. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na iránsky súdny portál Mizan Online.



Šéf iránskej justície Ebráhím Raísí povedal, že "prepustenie väzňov bude pokračovať dovtedy, kým to nevytvára v spoločnosti neistotu".



Ďalšie podrobnosti neuviedol a ani nepovedal, kedy by sa títo prepustení väzni mali vrátiť do väzníc.



Epidémia si v Iráne vyžiadala najmenej 237 úmrtí. Za posledných 24 hodín bolo v krajine zaznamenaných ďalších 595 prípadov nákazy novým koronavírusom, čím sa ich počet zvýšil na 7161. Doposiaľ sa z nákazy vyliečilo 2394 osôb.



Irán má po Číne, ktorá je epicentrom šírenia nákazy, najvyšší počet obetí na následky infekcie týmto koronavírusom.



Experti sa obávajú, že vzhľadom na neobvykle vysokú mieru úmrtnosti na nový koronavírus v Iráne je skutočná miera rozšírenia nákazy v tejto blízkovýchodnej krajine omnoho vyššia, ako uvádzajú oficiálne štatistiky.