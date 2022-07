Irán pre špionáž zatkol viacero cudzincov vrátane britského diplomata

Teherán 7. júla (TASR) - Iránske Revolučné gardy údajne zadržali z dôvodu špionáže niekoľko cudzincov vrátane druhého najvyššie postaveného britského diplomata v Teheráne, oznámila v stredu iránska štátna televízia. Británia krátko nato zadržanie svojho diplomata poprela, pričom správu o ňom označila za "úplne nepravdivú". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Títo špióni odoberali vzorky pôdy v iránskej púšti na mieste, kde sa uskutočnili vzdušné raketové cvičenia Revolučných gárd," uviedla iránska televízia.



Zároveň odvysiela zábery, ktoré zachytávajú údajného zástupcu šéfa britskej diplomatickej misie v Teheráne Gilesa Whitakera pri tom, ako so svojou rodinou zjavne odoberá vzorky pôdy v strednej časti Iránu. Zábery boli podľa televízie zhotovené blízko miesta, na ktorom armáda vykonáva raketové testy.



"Whitaker bol (z oblasti) vykázaný po tom, ako sa ospravedlnil," uviedol reportér iránskej štátnej televízie.



Londýn správu označil za výmysel. "Správy o zatknutí britského diplomata v Iráne sú úplne nepravdivé," uviedol hovorca britského ministerstva zahraničných vecí. Hovorca britskej ambasády v USA Samuel Heath zase na Twitteri napísal, že Whitaker v Iráne už nejaký čas na diplomatickej misii ani nie je.



Ďalšie zo zadržaných osôb identifikovala iránska televízia ako manžela rakúskej kultúrnej atašé v Iráne. Viedeň sa k tejto správe bezprostredne nevyjadrila.



Iránska stanica tiež divákom ukázala fotografiu tretieho zadržaného, ktorého identifikovali ako Macieja Walczaka, profesora pôsobiaceho v Poľsku, ktorý bol s rodinou na návšteve Iránu.



V reportáži sa pritom ani neuvádza, či sú zadržané osoby stále vo väzbe, upozorňuje Reuters.



Elitné iránske Revolučné gardy zadržali v posledných rokoch desiatky ľudí s dvojakým občianstvom i cudzincov zväčša pre obvinenia spojené so špionážou alebo ohrozovaním bezpečnosti.



Ľudskoprávne organizácie Irán obviňujú z toho, že sa snaží prostredníctvom takéhoto zatýkania - aj pomocou vymyslených obvinení - získavať od iných krajín ústupky. Teherán pritom popiera, že by ľudí zatýkal z politických dôvodov.