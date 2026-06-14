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V Iráne protestovali proti dohode desiatky ľudí
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v sobotu vyhlásil, že Irán a USA sú bližšie k dohode než kedykoľvek predtým.
Autor TASR
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Teherán 14. júna (TASR) - Pred budovou ministerstva zahraničných vecí v meste Mašhad na severovýchode Iránu protestovali v sobotu desiatky ľudí. Dav skandoval slogany namierené proti iránskemu ministrovi zahraničných vecí Abbásovi Arákčímu po tom, ako poskytol rozhovor v televízii, v ktorom hovoril o podpísaní mierovej dohody s USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na videu, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra Fars, ženy v čiernych čadoroch pred budovou skandovali heslá ako „smrť hanebnému špiónovi Arakčímu“ a mávali červenými a čiernymi vlajkami.
Protest sa konal v čase, keď mierová dohoda, ktorú presadzuje americký prezident Donald Trump a Pakistan ako sprostredkovateľ, čelí odporu zo strany zástancov tvrdej línie v Iráne, ktorí argumentujú, že dohoda neslúži záujmom Iránu a zbavila by Teherán vplyvu nad Hormuzským prielivom. Obviňujú tiež iránskych vyjednávačov, že urobili príliš veľa ústupkov, aby dohodu zabezpečili.
V piatkovom rozhovore pre štátnu televíziu Arakčí uviedol, že navrhovaná dohoda požaduje zrušenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA, ktorá bola uvalená v reakcii na iránsku blokádu Hormuzského prielivu.
„Správa Hormuzského prielivu už nebude taká, aká bola doteraz,“ dodal a označil túto vodnú cestu za jeden z iránskych „hlavných nástrojov odstrašenia“.
Na ďalších videách na sociálnych sieťach, ktoré agentúra AFP nemohla nezávisle overiť, bolo vidno ľudí pred budovou ministerstva zahraničných vecí v Teheráne, ktorí skandovali „Arakčí, odstúp“ a „Kálíbáf, odstúp“. Mohammad Báker Kálíbáf je predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v sobotu vyhlásil, že Irán a USA sú bližšie k dohode než kedykoľvek predtým. Dokončiť text dohody by podľa neho mohli v nadchádzajúcich 24 hodinách, pričom by ju následne elektronicky podpísali a nasledovali by budúci týždeň technické rokovania.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody Spojených štátov a Iránu je stanovený na nedeľu. Hneď po tom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický Hormuzský prieliv.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí neskôr podľa štátnych médií povedal, že očakávané memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom nebude podpísané v nedeľu, nemožno však vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch.
Rozhovory o ukončení vojny, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára, prebiehajú od dosiahnutia prímeria v apríli. Obe krajiny však odvtedy opakovane vykonali útoky, ktoré uplynulý týždeň eskalovali, hoci predstavitelia Washingtonu i Teheránu zároveň naznačovali, že dohoda je blízko.
Na videu, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra Fars, ženy v čiernych čadoroch pred budovou skandovali heslá ako „smrť hanebnému špiónovi Arakčímu“ a mávali červenými a čiernymi vlajkami.
Protest sa konal v čase, keď mierová dohoda, ktorú presadzuje americký prezident Donald Trump a Pakistan ako sprostredkovateľ, čelí odporu zo strany zástancov tvrdej línie v Iráne, ktorí argumentujú, že dohoda neslúži záujmom Iránu a zbavila by Teherán vplyvu nad Hormuzským prielivom. Obviňujú tiež iránskych vyjednávačov, že urobili príliš veľa ústupkov, aby dohodu zabezpečili.
V piatkovom rozhovore pre štátnu televíziu Arakčí uviedol, že navrhovaná dohoda požaduje zrušenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA, ktorá bola uvalená v reakcii na iránsku blokádu Hormuzského prielivu.
„Správa Hormuzského prielivu už nebude taká, aká bola doteraz,“ dodal a označil túto vodnú cestu za jeden z iránskych „hlavných nástrojov odstrašenia“.
Na ďalších videách na sociálnych sieťach, ktoré agentúra AFP nemohla nezávisle overiť, bolo vidno ľudí pred budovou ministerstva zahraničných vecí v Teheráne, ktorí skandovali „Arakčí, odstúp“ a „Kálíbáf, odstúp“. Mohammad Báker Kálíbáf je predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v sobotu vyhlásil, že Irán a USA sú bližšie k dohode než kedykoľvek predtým. Dokončiť text dohody by podľa neho mohli v nadchádzajúcich 24 hodinách, pričom by ju následne elektronicky podpísali a nasledovali by budúci týždeň technické rokovania.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody Spojených štátov a Iránu je stanovený na nedeľu. Hneď po tom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický Hormuzský prieliv.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí neskôr podľa štátnych médií povedal, že očakávané memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom nebude podpísané v nedeľu, nemožno však vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch.
Rozhovory o ukončení vojny, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára, prebiehajú od dosiahnutia prímeria v apríli. Obe krajiny však odvtedy opakovane vykonali útoky, ktoré uplynulý týždeň eskalovali, hoci predstavitelia Washingtonu i Teheránu zároveň naznačovali, že dohoda je blízko.