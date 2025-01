Irán pred nástupom Trumpa varuje pred zdĺhavým konfliktom

Teherán 12. januára (TASR) - Irán pred blížiacou sa inauguráciou Donalda Trumpa varoval nadchádzajúcu americkú administratívu a vyzval ju, aby sa nedopustila strategických chýb, ktoré by viedli k zdĺhavému vojenskému konfliktu. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



"Buďte opatrní, nerobte žiadne strategické chyby ani nesprávne odhady," vyhlásil v sobotu Hosejn Salámí, hlavný veliteľ iránskych Revolučných gárd, pričom Trumpa priamo nemenoval.



Podľa Salámího sa "nepriateľ" môže domnievať, že Irán je oslabený. Poznamenal však, že krajina je vojensky pripravená na "veľké a zdĺhavé bitky proti nepriateľovi a jeho spojencom v regióne."



DPA však pripomína, že podľa viacerých expertov je napriek týmto vyhláseniam Irán oslabený. Prispela k tomu najmä porážka proiránskeho hnutia Hizballáh v Libanone a zvrhnutie spojeneckého režimu prezidenta Bašára Asada v Sýrii.



Krajinu taktiež sužujú ekonomické a politické problémy. Pre nedostatok elektrickej energie a akútne znečistenie ovzdušie musela vláda v Teheráne v uplynulých týždňoch zatvoriť školy, univerzity, banky a iné verejné inštitúcie.



Po Trumpovom nástupe do funkcie by sa iránskeho problémy mohli ešte prehĺbiť. Niektorí analytici dokonca nevylučujú priamy vojenský útok na Irán zo strany Izraela.



Nastupujúci prezident Trump je považovaný za blízkeho spojenca Izraela a voči Iránu uplatňoval počas svojho prvého funkčného obdobia "politiku maximálneho tlaku". V januári 2020 nariadil vzdušný útok, pri ktorom zahynul iránsky generál Kásem Solejmání.