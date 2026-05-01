Irán predložil Spojeným štátom nový návrh na ukončenie vojny
Delegácie oboch strán však zatiaľ absolvovali iba jedno kolo rokovaní o trvalejšom mieri.
Teherán 1. mája (TASR) - Irán prostredníctvom sprostredkovateľov z Pakistanu predložil Spojeným štátom nový návrh na ukončenie vojny, informovali v piatok tamojšie štátne médiá. TASR o tom píše podľa televízie Sky News a agentúry AFP.
„Iránska islamská republika vo štvrtok večer odovzdala Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, text svojho najnovšieho návrhu na rokovania,“ uviedla iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po americko-izraelských útokoch na Irán. Teherán v reakcii na tieto údery začal útočiť na ďalšie krajiny v regióne. Konflikt 8. apríla pozastavilo dohodnuté prímerie.
Delegácie oboch strán však zatiaľ absolvovali iba jedno kolo rokovaní o trvalejšom mieri. Rozhovory zdanlivo uviazli na mŕtvom bode, keďže Spojené štáty uvalili na iránske prístavy námornú blokádu, zatiaľ čo Irán ponechal Hormuzský prieliv z veľkej časti naďalej uzavretý, pripomína AFP.
Agentúra zároveň zdôrazňuje, že iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok telefonoval so svojimi rezortnými partnermi zo Saudskej Arábie, Kataru, Turecka, Iraku a Azerbajdžanu. Lídri hovorili o „najnovších iniciatívach Islamskej republiky na ukončenie vojny“, uviedlo ministerstvo v stanovisku.
