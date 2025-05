Irán predstavil novú balistickú strelu s doletom 1200 kilometrov

Teherán 5. mája (TASR) — Irán v nedeľu predstavil novú balistickú raketu na tuhé palivo s doletom 1200 kilometrov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na iránsku štátnu televíziu, podľa ktorej ide o „najnovší úspech Iránu v oblasti obrany“.



Televízia odvysielala zábery novej rakety počas rozhovoru s ministrom obrany Azizom Násirzádehom.



„Ak túto vojnu začnú USA alebo sionistický režim, Irán sa zameria na ich záujmy, základne alebo ozbrojené sily – kdekoľvek sa nachádzajú a kedykoľvek to bude považované za potrebné,“ povedal minister. „Nechováme žiadne nepriateľstvo voči susedným krajinám, ale našimi cieľmi sú americké základne,“ dodal. Výrazom „sionistický režim“ sa v Iráne označuje jeho odveký nepriateľ Izrael.



Irán podporuje skupinu militantných skupín patriacich k tzv. osi odporu, ktorá okrem iných zahŕňa húsíjskych povstalcov v Jemene, Hizballáh v Libanone, Hamas v Pásme Gazy a šiitské ozbrojené skupiny v Iraku.



Niekoľko hodín pred vystúpením iránskeho ministra obrany izraelský premiér Benjamin Netanjahu pohrozil Iránu odvetou za nedeľňajší raketový útok jemenských povstalcov na letisko Bena Guriona v Tel Avive. Vlani v októbri na seba tieto dva štáty prvýkrát priamo zaútočili.



USA a Irán od 12. apríla viedli tri kolá rokovaní o jadrovom programe Teheránu sprostredkované Ománom. Boli to ich prvé kontakty na najvyššej úrovni od roku 2018, keď Spojené štáty odstúpili od prelomovej dohody o iránskom jadrovom programe.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok v rozhovore pre televíziu Fox News vyzval Irán, aby sa vzdal obohacovania uránu a povedal, že „jediné krajiny na svete, ktoré obohacujú urán, sú tie, ktoré majú jadrové zbrane“.



Od svojho návratu do Bieleho domu americký prezident Donald Trump presadzuje novú jadrovú dohodu. Zároveň Iránu pohrozil vojenským zásahom, ak rozhovory zlyhajú.