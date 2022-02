Irán predstavil novú raketu s doletom až 1450 kilometrov

Teherán 9. februára (TASR) - Irán v stredu predstavil novú raketu typu zem-zem s doletom až 1450 kilometrov. Uviedla to tamojšia polooficiálna tlačová agentúra Tasním.



Raketa s názvom Chajbaršekan bola odhalená počas návštevy najvyšších vojenských predstaviteľov na nemenovanej raketovej základni Iránskych revolučných gárd (IRGC).



Tasním tvrdí, že táto nová moderná raketa bola kompletne navrhnutá a vyrobená miestnymi expertmi. Má ísť o "strategickú zbraň" s dlhým doletom. Raketa tretej generácie dokáže podľa iránskych predstaviteľov zasiahnuť cieľ "s veľkou presnosťou" a je schopná prekonať systém protivzdušnej obrany nepriateľa, pretože má dobrú manévrovateľnosť.



Nová strela je podľa Teheránu poháňaná pevným palivom a je o tretinu ľahšia než rakety podobného typu. Iránske revolučné gardy tvrdia, že čas prípravy na jej odpálenie sa skrátil oproti starším typom až šesťnásobne.



Správa o novej rakete prišla v čase, keď vo Viedni pokračujú rokovania o oživení iránskej jadrovej dohody so svetovými mocnosťami. Irán, ktorý dlhodobo tvrdí, že sa neusiluje vyvinúť jadrové zbrane, trvá na tom, že jeho raketový program má len "odstrašujúci" charakter.



Agentúra AP v tejto súvislosti uviedla, že uvádzaný dolet znamená, že raketa by teoreticky bola schopná zasiahnuť dve americké základne v regióne, ako aj ciele v Izraeli, ktorý je "úhlavným nepriateľom" Teheránu.