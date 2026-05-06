Irán prehodnocuje najnovší americký návrh na ukončenie vojny
Autor TASR
Teherán 6. mája (TASR) - Irán prehodnocuje najnovší americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, oznámil v stredu hovorca tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Americký plán a návrh Irán stále prehodnocuje,“ uviedol Bakájí pre iránsku tlačovú agentúru ISNA s tým, že Teherán po „finalizácii svojich pohľadov“ kontaktuje Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ rozhovorov s USA.
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak tak urobí, vojna sa podľa neho skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv.
„Za predpokladu, že Irán pristúpi na to, čo bolo dohodnuté - čo je možno dosť odvážny predpoklad - už tak legendárna operácia ‚Epická zúrivosť’ sa skončí a vďaka mimoriadne účinnej blokáde bude Hormuzský prieliv otvorený pre všetkých vrátane Iránu,“ napísal šéf Bieleho domu v príspevku na svojej sieti Truth Social.
Podrobnosti o údajnej dohode Trump neuviedol, Iránu však v príspevku pohrozil, že ak nebude súhlasiť, „bombardovanie začne a bude, žiaľ, oveľa rozsiahlejšie a intenzívnejšie ako predtým“.
Zdroje agentúry Reuters uviedli, že USA a Irán sú blízko k uzavretiu memoranda o ukončení vojny. Sporné body ako iránsky jadrový program, odblokovanie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv či americké sankcie by podľa nich mali byť predmetom neskorších rokovaní.
Trump už v noci na stredu oznámil, že USA na krátky čas pozastavujú operáciu Projekt sloboda, ktorá je zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom. Tento krok podľa neho súvisí aj s „významnými vojenskými úspechmi“ USA v operácii proti Iránu a s pokrokom v rokovaniach o konečnej dohode s iránskymi predstaviteľmi.
