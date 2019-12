Irán prepustil amerického študenta výmenou za vedca zadržaného v USA

Teherán/Washington 7. decembra (TASR) - Irán v sobotu prepustil amerického postgraduálneho študenta výmenou za iránskeho vedca zadržiavaného v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AP, ktorá to hodnotí ako možný prielom vo vzťahoch medzi Teheránom a Washingtonom po mesiacoch napätia.



Výmena sa týka študenta Xiyue Wanga a vedca Masúda Solejmáního. Oznámil ju iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf a následne potvrdil prezident USA Donald Trump.



"Som rád, že profesor Masúd Solejmání a pán Xiyue Wang sa čoskoro vrátia k svojim rodinám," napísal Zaríf v tvíte, potvrdiac dohady z uplynulých dní o tom, že sa pracuje na dohode o prepustení Wanga. "Veľká vďaka všetkým zapojeným, najmä švajčiarskej vláde," dodal.



Trump vo vyhlásení Bieleho domu oznámil, že Wang je na slobode, pričom "sa vracia do Spojených štátov".



"Pána Wanga zadržiavali pod zámienkou špionáže od augusta 2016... Ďakujeme našim švajčiarskym partnerom za ich pomoc pri vyrokovaní prepustenia pána Wanga s Iránom," doplnil.



Švajčiarske veľvyslanectvo v Teheráne má na starosti záujmy USA v Iráne, keďže tamojšia americká ambasáda je uzavretá od roku 1979, keď ju obsadili radikálni študenti a 444 dní tam zadržiavali amerických rukojemníkov.



Nemenovaný americký predstaviteľ podľa AP informoval, že osobitný vyslanec USA pre Irán Brian Hook sprevádzal iránskeho vedca do Švajčiarska, odkiaľ následne odcestoval s Wangom. K výmene došlo podľa zdroja v Zürichu a Hook s Wangom cestujú do nemeckého Landstuhlu, kde Wanga vyšetria lekári v tamojšej americkej vojenskej nemocnici.



Iránska štátna agentúra IRNA uviedla, že Solejmáního odovzdali iránskym predstaviteľom vo Švajčiarsku a jeho návrat do Iránu sa očakáva v najbližších hodinách.



Wanga odsúdili v Iráne na desať rokov väzenia pre obvinenia z toho, že sa "infiltroval" do krajiny a posielal tajný materiál do zahraničia. Jeho rodina a Princetonská univerzita, kde študuje, takéto tvrdenia dôrazne popreli. Wanga podľa univerzity zadržali, keď robil výskum pre svoj doktorát v oblasti eurázijských dejín.



Solejmání, ktorý pracuje v oblasti výskumu kmeňových buniek, hematológie a regeneratívnej medicíny, zadržali americké orgány pre obvinenia z porušenia obchodných sankcií pokusom o prepravu biologického materiálu do Iránu. Vedec a jeho právnici trvajú na jeho nevine s tým, že využil cestu svojho bývalého študenta z USA do Iránu ako šancu na získanie rekombinovaných proteínov, ktoré používa pri svojom výskume, za zlomok ceny, akú by zaplatil doma.



Napätie medzi Iránom a USA je vysoké, odkedy Trumpova vláda vlani odstúpila od tzv. jadrovej dohody veľmocí z Teheránom a znova uvalila na islamskú republiku tvrdé ekonomické sankcie. Na Blízkom východe tiež došlo k sérii útokov, ktoré Washington pripisuje Iránu.