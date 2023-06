Irán prepustil na slobodu troch zadržiavaných Európanov

Brusel 2. júna (TASR) - Traja Európania zadržiavaní Iránom boli prepustení na slobodu a sú na ceste do Belgicka, oznámil v piatok belgický premiér Alexander De Croo.



Ide o dvoch väzňov s dvojakým - rakúskym a iránskym - občianstvom a jedného dánskeho štátneho príslušníka. Ich totožnosť nebola zverejnená, uvádza sa v správe spravodajského webu Sudinfo.be.



"Belgicko v súčasnosti organizuje ich evakuáciu cez Sultanát Omán do Belgicka," uvádza sa v texte komuniké vydanom úradom belgického premiéra.



Alexander De Croo sa poďakoval ománskym orgánom "za rolu, ktorú zohrali pri týchto prepusteniach."



Obaja prepustení väzni s dvojakým rakúsko-iránskym občianstvom boli "nespravodlivo zadržiavaní" od januára 2016, resp. od januára 2019.



Tretí prepustený muž je Dán. Iránske úrady ho zatkli v novembri 2022 počas masových demonštrácií za práva žien.



Traja prepustení európski väzni po absolvovaní obvyklých lekárskych vyšetrení odcestujú do Belgicka. Na vojenskom letisku Melsbroek ich privíta ministerka zahraničných vecí Hadja Lahbibová, dodáva sa v tlačovej správe belgickej vlády.



K oslobodeniu trojice Európanov došlo týždeň po prepustení humanitárneho pracovníka z Belgicka Oliviera Vandecasteela, ktorý bol v januári v Iráne odsúdený na 40 rokov väzenia a 74 rán bičom po tom, ako ho súd uznal vinným zo špionáže a niekoľkých ďalších obvinení.



Vandecasteel svoju vinu odmietal. Belgicko označilo obvinenia vznesené voči svojmu občanovi za "vykonštruované" a za odplatu za odsúdenie iránskeho diplomata Assadolláha Assadího.



Asadí bol odsúdený na 20 rokov väzenia v súvislosti so sprisahaním, ktorého cieľom bolo odpáliť bombu na zhromaždení exilovej opozičnej skupiny Národná rada odporu Iránu (NCRI), ktorú Teherán považuje za teroristickú. Útoku, ktorý sa mal odohrať na zhromaždení NCRI pri Paríži v júni 2018, sa podarilo zabrániť.



Irán trval na tom, že Asadího zatknutie, súdny proces i odsúdenie boli v rozpore s medzinárodným právom.



Irán v posledných rokoch zadržal viacero cudzincov a osôb s dvojakým občianstvom, ktoré následne obvinil zo špionáže alebo iných trestných činov súvisiacich s bezpečnosťou štátu. Súdne procesy s nimi boli neverejné.



Kritici obviňujú Irán, že využíva takýchto väzňov ako "žolíka" pri vyjednávaní so Západom, čo iránski predstavitelia popierajú.