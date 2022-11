Irán prepustil osem novinárov zadržaných počas protivládnych protestov

Teherán 1. novembra (TASR) - Iránske úrady v utorok oznámili, že prepustili osem novinárov zadržaných počas protivládnych protestov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Reformný denník Sazandegi v nedeľu uviedol, že "viac ako 20 novinárov" je vo väzbe a niekoľko ďalších bolo predvolaných na výsluch. Podľa miestnych médií viac ako 300 iránskych novinárov a fotoreportérov podpísalo vyhlásenie, v ktorom kritizujú úrady za to, že "zatýkali kolegov a zbavovali ich občianskych práv po zadržaní".



Teheránske združenie novinárov vo vyhlásení zverejnenom v novinách Etemad odmietlo "bezpečnostný prístup" ako "nezákonný" a "v rozpore so slobodou tlače".



Iman Shamsai z ministerstva kultúry povedal, že "nikto nebol zatknutý v Teheráne za mediálnu aktivitu", uviedla iránska tlačová agentúra ISNA. "Nesmieme útočiť na celú novinársku profesiu a obviňovať mediálnu komunitu kvôli obvineniu alebo dokonca zločinu," povedal Shamsai. Dúfa tiež, že "problémy vyriešime čo najskôr".



Vlnu masových protestov po celom Iráne vyvolala smrť 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela 16. septembra vo väzbe iránskej mravnostnej polície. Zatkli ju za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy. Do čela protestov sa postavili mladé ženy, ktoré si z hláv strhávali a pálili hidžáby.



Demonštrácie úrady označujú "výtržnosti", pri ich potláčaní boli zabité desiatky ľudí, najmä demonštrantov. Ďalšie stovky boli zatknuté.