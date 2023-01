Irán prepustil poľského vedca, ktorý bol mesiace vo väzbe

Varšava 13. januára (TASR) - Poľský vedec Maciej Walczak, ktorého dlhé mesiace zadržiavali v Iráne, bol prepustený na slobodu a ešte v decembri sa vrátil do vlasti. Agentúre AFP to v piatok povedal hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR.



Walczak je v poriadku a v bezpečí "so svojou rodinou", spresnil hovorca poľského rezortu diplomacie Lukasz Jasina bez ďalších podrobností o stave tohto výskumného pracovníka na Univerzite Mikuláša Kopernika v Toruni v strednej časti Poľska.



O tom, že Walczaka zadržali v Iráne, informoval pred niekoľkými mesiacmi hovorca zmienenej univerzity Marcin Czyzniewski. Vedec bol podľa jeho slov v islamskej republike vo väzbe už od septembra 2021.