Irán prepustil väzneného belgického humanitárneho pracovníka

Maskat 26. mája (TASR) - Irán a Belgicko si vymenili väzňov, oznámilo v piatok ománske ministerstvo zahraničných vecí. Belgický premiér Alexander de Croo následne povedal, že Irán prepustil humanitárneho pracovníka Oliviera Vandecasteela. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



Iránska televízia s odvolaním na zdroje oboznámené so záležitosťou uviedla, že Belgicko výmenou za humanitárneho pracovníka prepustilo iránskeho diplomata Asadolláha Asadího odsúdeného na 20 rokov odňatia slobody za plánovanie bombového útoku vo Francúzsku.



"Prepustení (väzni) boli prevezení z Teheránu a Bruselu do (ománskej metropoly) Maskat v rámci prípravy na návrat do svojich krajín," uviedol ománsky rezort diplomacie. Dodal, že "Ománsky sultanát si cení vysoko pozitívneho ducha, ktorý prevládal v rozhovoroch v Maskate" medzi Iránom a Belgickom pri snahe o vyriešenie tejto humanitárnej záležitosti.



Súd v Iráne v januári odsúdil Vandecasteela na 40 rokov väzenia a 74 rán bičom za špionáž, spoluprácu s nepriateľskými vládami, a pranie špinavých peňazí. Jeho rodina vlani v decembri uviedla, že je už niekoľko mesiacov zadržiavaný v iránskom väzení a drží hladovku.



"Olivier strávil 455 dní vo väzení v Teheráne v neznesiteľných podmienkach. Nevinný. Ak všetko pôjde podľa plánu, dnes večer bude s nami," povedal v piatok dopoludnia belgický premiér.



Asadí bol odsúdený na 20 rokov väzenia v súvislosti so sprisahaním s cieľom odpáliť bombu na zhromaždení exilovej opozičnej skupiny Národná rada odporu Iránu (NCRI), ktorú Teherán považuje za teroristickú, pri Paríži v júni 2018.



Irán v posledných rokoch zadržal viacero cudzincov a osôb s dvojakým občianstvom, ktoré následne obvinil zo špionáže alebo iných trestných činov súvisiacich s bezpečnosťou štátu. Súdne procesy s nimi boli neverejné. Kritici obviňujú Irán, že využíva takýchto väzňov ako "žolíka" pri vyjednávaní so Západom, čo iránski predstavitelia popierajú.