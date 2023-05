Irán prepustil z väzenia dvoch francúzskych občanov

Paríž 12. mája (TASR) - Iránske úrady v piatok prepustili z väzenia dvoch francúzskych občanov stíhaných v rôznych prípadoch. Podľa agentúry AFP o tom informovala francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová, ktorá dodala, že prepustení Bernard Phelan a Benjamin Briere sú už na ceste do vlasti.



Dvojica mužov patrila medzi približne dve desiatky cudzincov väznených v Iráne, ktorých aktivisti považujú za rukojemníkov zadržiavaných v rámci stratégie Teheránu s cieľom vynútiť si od Západu ústupky.



Phelana (64), ktorý je konzultantom pre cestovné kancelárie a má aj írske občianstvo, zadržali v októbri 2022 v Mašhade počas vlny protivládnych protestov, pri ktorých vyšli do ulíc milióny ľudí.



V apríli ho odsúdili na šesť a pol roka väzenia na základe obvinení z ohrozenia bezpečnosti Iránu "poskytovaním informácií nepriateľskej krajine". Jeho rodina tieto obvinenia dôrazne odmietla a uviedla, že Phelan bol v Iráne v súvislosti so svojou prácou.



Phelanovi príbuzní uviedli, že jeho zdravotný stav sa vo väzbe výrazne zhoršil. V januári na protest proti svojmu zadržiavaniu prestal prijímať tekutiny, ale na žiadosť rodiny, ktorá sa obávala o jeho život, túto "suchú" hladovku prerušil.



Briera (37) zadržali počas súkromnej turistickej cesty v Iráne v máji 2020 a neskôr ho odsúdili na osem rokov väzenia za špionáž. Odvolací súd ho oslobodil, ale z väzenia ho neprepustili. Jeho rodina túto situáciu označila za "nepochopiteľnú".



Irán ešte stále väzní piatich francúzskych občanov, ktorých francúzske ministerstvo zahraničných vecí označuje za "rukojemníkov".



Colonnová o nich v piatok hovorila s iránskym rezortným kolegom Hosejnom Amírom Abdollahjánom. Deklarovala "odhodlanie Francúzska zabezpečiť, aby aj ostatní francúzski občania, ktorí sú stále zadržiavaní v Iráne, rýchlo získali úplnú slobodu".