Irán prepustil z väzenia sedem ľudskoprávnych aktivistiek a novinárok

Teherán 9. februára (TASR) - Irán prepustil z teheránskej väznice Evín na slobodu sedem prominentných ženských ľudskoprávnych aktivistiek a novinárok. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na médiá sídliace mimo Iránu.



Medzi prepustenými sú napríklad Sabá Kordáfšáríová, ktorá bola vo väzbe od roku 2019 za kampaň proti noseniu hidžábu, ako aj známa fotografka Allija Motalebzádehová, ktorá bola väznená od apríla 2022.



Aktivistky po prepustení kričali heslá vlny protivládnych protestov "Žena, život, sloboda" a volali po "zosadení utláčateľov na celom svete", ako je zachytené na videu, ktoré na svojom účte na Twitteri zverejnila Motalebzádehová.



Ľudskoprávna organizácia Front Line Defenders so sídlom v Dubline uviedla, že obe ženy "zohrali kľúčovú úlohu v hnutí za práva žien a v posledných rokoch boli nespravodlivo väznené".



Irán tento týždeň prepustil už Armítu Abbásíovú, ktorej prípad vzbudil medzinárodnú pozornosť po tom, čo ju zatkli vlani v októbri na protestoch v meste Karadž. V novembri stanica CNN citujúc uniknuté anonymné medicínske zdroje uviedla, že ju prijali do nemocnice po tom, čo bola údajne vo väzbe znásilnená. Iránski predstavitelia tieto obvinenia popreli.



Masové celoštátne protesty vypukli v Iráne v polovici septembra ako reakcia na smrť mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela vo väzbe po zatknutí teheránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania pre ženy.



Na uvedených protestoch bolo zabitých vyše 500 demonštrantov a zhruba 20.000 ďalších putovalo do väzenia, odhadujú ľudskoprávni aktivisti.



AFP konštatuje, že nebolo jasné, či boli aktivistky prepustené v rámci iniciatívy iránskeho náboženského vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý nedávno ohlásil udelenie milosti desiatkam tisíc väzňov vrátane ľudí zatknutých na protestoch.