Irán prepustil známeho filmára zadržiavaného za kritiku režimu

Dubaj 13. februára (TASR) - Irán po viac ako šiestich mesiacoch prepustil z väzenia oceňovaného nezávislého režiséra Mohammada Rasúlofa. V pondelok o tom informoval proreformný denník Šargh.



Rasúlof, ktorého film Niet zla medzi nami z roku 2020 získal hlavnú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, je jedným z viacerých významných umelcov, športovcov a iných osobností, ktorí boli v posledných mesiacoch zadržaní za kritiku iránskeho vedenia.



Zadržaný bol v júli minulého roku za to, že spolu s kolegom Mostafom Ahmadom údajne ohrozovali verejný poriadok svojou kritikou zásahu vládnych zložiek proti protestom v meste Ábadán.



Tieto protesty súviseli so zrútením budovy, pri ktorom zahynulo niekoľko osôb. Dva mesiace po protestoch v Ábadáne v krajine vypukli celoštátne protesty, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej ženy vo väzení mravnostnej polície.



Ahmad a Rasúlof údajne iniciovali výzvu a hashtag #Put your gun down (Zložte zbrane). K výzve, ktorou požadovali skoncovať s policajným násilím, sa pripojilo viac ako 70 osobností iránskeho filmového priemyslu.



Noviny Šargh, ktoré sú napojené na reformné hnutie v Iráne, informovali, že Rasúlof bol prepustený z väzenia len nedávno. Presný dátum či ďalšie informácie o okolnostiach prepustenia nie sú známe. Úrady zatiaľ vo veci nevydali žiadne oficiálne stanovisko.



Štyridsaťdeväťročný Rasúlof je v Iráne považovaný za filmára kritického voči režimu. Napriek dlhodobému zákazu výkonu povolania sa mu podarilo natočiť niekoľko filmov.



Podľa DPA žije striedavo v Teheráne a Hamburgu.