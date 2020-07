Irán presunul do Hormuzského prielivu maketu lietadlovej lode USA

Dubaj 28. júla (TASR) - Irán presunul do Hormuzského prielivu maketu americkej lietadlovej lode, ktorá tam zrejme bude slúžiť ako cvičný cieľ počas vojenských cvičení v oblasti Perzského zálivu, životne dôležitého pre vývoz ropy. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, podľa ktorej o presune lode svedčia družicové snímky z oblasti.



Reuters pripomenul, že iránske revolučné gardy počas vojenských cvičení v roku 2015 zásahom rakiet zničili maketu americkej lietadlovej lode triedy Nimitz.



Teherán, ktorý je proti prítomnosti amerických a západných námorných síl v Perzskom zálive, často organizuje námorné vojnové cvičenia v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive. Týmto kanálom prechádza asi 30 percent všetkej surovej ropy a ropných produktov prepravovaných po mori.



Jedna zo snímok, ktoré 26. júla zhotovila americká spoločnosť pre vesmírne technológie Maxar Technologies, zachytáva iránsky rýchly útočný čln plaviaci sa smerom k modelu americkej lode. Na ďalšom obrázku sú makety amerických lietadiel zoradené na palube lietadlovej lode.



V posledných rokoch došlo v Hormuzskom prielive medzi iránskymi gardami a americkou armádou k viacerým konfrontáciám. Americkí predstavitelia uviedli, že uzatvorenie prielivu by bolo "za čiarou" a USA by podnikli kroky na jeho opätovné otvorenie.



Irán túto námornú cestu nemôže zavrieť jednostranne, keďže jeho časť je súčasťou teritoriálnych vôd sultanátu Omán. Lode, ktoré sa prielivom plavia, však prechádzajú aj iránskymi vodami, za ktoré sú zodpovedné námorné sily iránskych revolučných gárd.