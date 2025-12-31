Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Iránsky prezident apeluje na solidaritu uprostred rastúcich nepokojov

Protesty proti vysokej inflácii a prudkému oslabeniu národnej meny sa začali v nedeľu medzi maloobchodníkmi v Teheráne.

Teherán 31. decembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu vyzval obyvateľov krajiny, aby v čase prehlbujúcej sa krízy zachovali pokoj a prejavili solidaritu namiesto organizovania protestov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Nachádzame sa v situácii, keď popri tlaku zo strany zahraničných nepriateľov, bohužiaľ, prebiehajú aj (protestné) akcie vo vnútri krajiny,“ vyhlásil Pezeškiján. V takejto kríze je podľa prezidenta kľúčové posilniť solidaritu, aby bolo možné prekonať existujúce problémy.

Protesty proti vysokej inflácii a prudkému oslabeniu národnej meny sa začali v nedeľu medzi maloobchodníkmi v Teheráne. Do utorka sa rozšírili aj na viaceré univerzity v hlavnom meste a následne do ďalších miest po celej krajine, odkiaľ prichádzajú správy o násilných potýčkach s políciou. V stredu štátne médiá informovali aj o pokuse demonštrantov vniknúť do budovy miestnej správy v južnej provincii Fárs, uviedla agentúra Reuters.

Krátko po vypuknutí protestov prezident v stručnom vyhlásení prisľúbil hospodárske reformy a deklaroval ochotu viesť dialóg. Táto výzva však medzi demonštrantmi nenašla odozvu, píše DPA. Prezidenta a jeho politiku považujú za hlavnú príčinu súčasnej hospodárskej krízy v krajine, ktorá je pritom bohatá na ropu a zemný plyn. Hospodárstvo je tiež poznačené západnými sankciami a v uplynulej dobe ho zasiahlo opätovné uvalenie sankcií OSN súvisiacich s jadrovým programom, konštatuje AFP.

Iránske úrady pripisujú protesty „zahraničnému sprisahaniu“, ktorého cieľom má byť destabilizácia krajiny. V týchto tvrdeniach sa často spomína Izrael, pričom izraelská tajná služba Mosad otvorene podporila demonštrantov.
