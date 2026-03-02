Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Zahraničie

Irán: Prezident vymenoval za ministra obrany generála Revolučných gárd

.
Na snímke iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Foto: TASR/AP

Minister obrany Azíz Nasírzáde a veliteľ IRGC generál Mohammad Pakpúr zomreli počas sobotňajších útokov Spojených štátov a Izraela.

Autor TASR
Teherán 2. marca (TASR) - Za ministra obrany vymenoval v pondelok iránsky prezident Masúd Pezeškiján generála Revolučných gárd (IRGC) Madžída Ebnelrezu. Jeho predchodca Azíz Nasírzáde zahynul počas sobotňajšieho americko-izraelského útoku, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Na príkaz prezidenta Masúda Pezeškijána bol generál Revolučných gárd Madžíd Ebnelrezá vymenovaný za úradujúceho ministra obrany,“ napísal na sociálnej sieti X iránsky zástupca pre prezidentskú komunikáciu.

Minister obrany Azíz Nasírzáde a veliteľ IRGC generál Mohammad Pakpúr zomreli počas sobotňajších útokov Spojených štátov a Izraela. Terčom útokov bolo v rovnaký deň viacero predstaviteľov iránskeho režimu a armády vrátane najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027