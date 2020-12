Pri atentáte na iránskeho vedca bola použitá zbraň riadená družicou

Teherán 7. decembra (TASR) – Iránsky jadrový vedec Mohsen Fachrízáde-Mahábádí bol koncom novembra zabitý streľbou z guľometu riadeného z družice za pomoci umelej inteligencie. Podľa AFP to v nedeľu vyhlásil viceadmirál Alí Fadaví, zástupca veliteľa iránskych Revolučných gárd.



Fadaví podľa agentúry Mehr spresnil, že fyzik sa presúval autom typu pick-up a značky Nissan po diaľnici so svojou ochrankou zloženou z 11 príslušníkov revolučných gárd.



Automatická zbraň použitá pri útoku „sa jednoducho zamerala na tvár mučeníka Fachrízádeho, a to tak, že jeho manželku, ktorá bola vzdialená iba 25 centimetrov, nezasiahla ani guľka", dodal Fadaví. Uviedol, že fyzikovu tvár zasiahlo 13 striel.



„Útočné zariadenie bolo ovládané online prostredníctvom družice a na nájdenie svojho cieľa použilo sofistikovanú kameru a umelú inteligenciu," pokračoval Fadaví.



Dodal, že veliteľ vedcovej ochranky dostal štyri zásahy, keď sa vrhol na Mohsena Fachrízádeho-Mahábádího, aby ho chránil.



„Na mieste nebol žiadny terorista," poznamenal Fadaví. Agentúra Mehr a ďalšie miestne médiá neuviedli, či sa Fadaví zmienil o smrti ďalších ľudí pri útoku.



Iránske úrady zo zodpovednosti za atentát na Fachrízádeho-Mahábádího obvinili Izrael a opozičnú skupinu Ľudoví mudžahedíni, ktorá je v Iráne zakázaná.



Po smrti Mohsena Fachrízádeho-Mahábádího sa objavilo niekoľko verzií týkajúcich sa okolností jeho smrti – minister obrany Amír Hátamí pôvodne naznačoval, že Fachrízáde-Mahábádí sa stal obeťou útoku s použitím výbušniny a strelných zbraní, zatiaľ čo tlačová agentúra Fars bez uvedenia akýchkoľvek zdrojov niekoľko dní po čine tvrdila, že bol použitý diaľkovo ovládaný guľomet.



Hátamí hovoril o Fachrízádem-Mahábádím ako o svojom námestníkovi a šéfovi Organizácie pre výskum a inovácie v oblasti obrany (Sepand). „Riadil protiatómovú obranu," uviedol.