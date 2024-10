Irán: Pri izraelskom útoku boli zasiahnuté iba radarové systémy

Teherán 26. októbra (TASR) — Izraelské vojenské lietadlá zaútočili v noci na sobotu na Irán z irackého vzdušného priestoru. Uviedla to na sociálnej sieti X iránska misia pri OSN, ktorá zároveň obvinila Spojené štáty, že sa na útoku tiež podieľali. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Iracký vzdušný priestor okupuje, ovláda a kontroluje americká armáda. Záver: Spoluúčasť USA na tomto zločine je istá," píše sa v príspevku.



Generálny štát iránskej armády v sobotu podľa agentúry AFP informoval, že izraelské stíhačky nevstúpili do iránskeho vzdušného priestoru a rakety dlhého vypálili na ciele v Iráne z oblastí pri hraniciach s Irakom. Podľa armády poškodené boli iba radarové systémy.



"Vďaka včasnej reakcii protivzdušnej obrany spôsobili útoky obmedzené škody a bolo poškodených niekoľko radarových systémov," uviedol generálny štáb vo vyhlásení prečítanom v štátnej televízii.



Podľa vyhlásenia sa podarilo zlikvidovať veľké množstvo rakiet "a nepriateľským lietadlám bolo zabránené vstúpiť do vzdušného priestoru krajiny". Izraelské lietadlá odpálili iba malý počet rakiet dlhého doletu zo vzdušného priestor susedného Iraku, ktorý strážia USA.



Vo vyhlásení sa tiež konštatuje, že "aj keď si Irán vyhradzuje svoje zákonné a legitímne právo reagovať vo vhodnom okamihu, prioritu má trvalé prímerie v Pásme Gazy a Libanone".



Izraelská armáda podnikla v noci na sobotu útoky na vojenské ciele v Iráne. Útočila v troch vlnách, pričom izraelské médiá krátko pred úsvitom informovali, že svoju operáciu už ukončila.



Agentúra IRNA s odvolaním sa na oznámenie armády v sobotu večer uviedla, že počet obetí izraelských útokov na vojenské základne v Iráne sa zvýšil z dvoch na štyri.