Irán: Pri izraelskom útoku zahynul ďalší jadrový vedec pred prímerím

Teherán 24. júna (TASR) - Pri izraelskom útoku v noci na utorok zahynul jadrový vedec na severe Iránu, uviedla iránska štátna televízia. K útoku došlo ešte pred platnosťou prímeria medzi oboma stranami konfliktu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Televízia s odvolaním sa na svoje zdroje informovala o zabití vedca v dome svojich rodičov na severe Iránu. Vzťahovali sa na neho aj sankcie USA a pred niekoľkými dňami bol pri zásahu domu v Teheráne zabitý jeho 17-ročný syn.



Izrael zaútočil na Irán 13. júna a cieľom útokov sa stalo vojenské velenie, jadrové zariadenia a poprední jadroví vedci. „Počas náletov izraelského letectva na začiatku operácie Rising Lion (Vstávajúci lev) bolo zlikvidovaných deväť vysokopostavených vedcov a expertov, ktorí podporovali program iránskeho režimu v oblasti jadrových zbraní,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Podľa agentúry AFP tiež zverejnila ich menný zoznam.



„Ich eliminácia predstavuje významný úder pre schopnosť iránskeho režimu získať zbrane hromadného ničenia,“ vyhlásila izraelská armáda. Irán odmieta tvrdenia, že sa snaží získať jadrovú zbraň.



Izraelská televízna stanica Channel 12 uviedla, že počas konfliktu bolo do 21. júna zabitých celkovo 17 iránskych jadrových vedcov, píše agentúra Anadolu.



Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom prímerí“. V utorok vyhlásil, že prímerie už vstúpilo do platnosti a dodržiavať ho začne najskôr Irán a po 12 hodinách sa k nemu pridá aj Izrael. Po uplynutí 24 hodín by sa podľa Trumpa mal konflikt skončiť úplne.