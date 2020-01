ZLYHALI MU BRZDY: Pri nehode autobusu zomrelo 19 ľudí

Teherán 9. januára (TASR) - Devätnásť ľudí prišlo vo štvrtok v skorých ranných hodinách o život pri havárii autobusu v severnej časti Iránu. Ďalších 24 ľudí utrpelo zranenia, píše agentúra AP.



Nehoda sa stala v severoiránskej provincii Mazandarán po tom, ako autobusu zlyhali brzdy a zrútil sa do rokliny, uviedla iránska agentúra ISNA.



Zranených previezli do okolitých nemocníc. Niekoľko cestujúcich utrpelo vážne zranenia. ISNA informovala, že nehodu zavinila technická porucha na brzdovej sústave vozidla.



Irán má v celosvetovom meradle jednu z najhorších štatistík v oblasti bezpečnosti na cestách, kde každý rok príde o život približne 17.000 ľudí. Dôvodmi sú nerešpektovanie dopravných predpisov, ako aj nespoľahlivé vozidlá a nevyhovujúce záchranné služby, tvrdí Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).