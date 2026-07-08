< sekcia Zahraničie
Irán pri útokoch prišiel o osem vojakov, armáda USA je bez strát
Obete útokov z noci na stredu boli príslušníkmi iránskeho letectva a námorníctva a zahynuli pri úderoch na mestá Bandar Abbás a Búšehr.
Autor TASR
Teherán/Washington 8. júla (TASR) - Pri najnovších útokoch Spojených štátov na juhu Iránu prišlo o život osem príslušníkov iránskych ozbrojených síl, informovali tamojšie štátne médiá citované agentúrou Reuters.
Obete útokov z noci na stredu boli príslušníkmi iránskeho letectva a námorníctva a zahynuli pri úderoch na mestá Bandar Abbás a Búšehr, uviedla iránska agentúra IRNA, píše TASR.
Nemenovaný predstaviteľ americkej armády uviedol, že odvetné útoky Teheránu nespôsobili na amerických základniach v regióne žiadne obete ani vážne škody. „Všetky rakety a drony vypálené Iránom boli zneškodnené alebo nespôsobili významné škody,“ povedal agentúre AFP.
Iránsky Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) v stredu ráno oznámil, že v noci na stredu vykonal raketové a dronové útoky na 85 amerických vojenských objektov v regióne vrátane prístavu Salmán, veliteľstva Piatej flotily amerického námorníctva v Bahrajne a leteckej základne Alí as-Sálim v Kuvajte.
K týmto útokom došlo po tom, ako ústredné velenie americkej armády informovalo o novej sérii útokov proti Iránu, kde zasiahlo viac ako 80 cieľov. Tie boli reakciou na ostreľovanie obchodných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom.
Americký prezident Donald Trump na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare vyhlásil, že Spojené štáty v stredu večer pravdepodobne opäť podniknú útoky na Irán. Zároveň pohrozil obnovením námornej blokády iránskych prístavov a zopakoval, že Teherán nesmie získať jadrovú zbraň.
Šéf Bieleho domu predtým počas dňa povedal, že prímerie medzi USA a Iránom sa podľa neho skončilo. Vyjednávanie s iránskymi predstaviteľmi označil za stratu času.
Obete útokov z noci na stredu boli príslušníkmi iránskeho letectva a námorníctva a zahynuli pri úderoch na mestá Bandar Abbás a Búšehr, uviedla iránska agentúra IRNA, píše TASR.
Nemenovaný predstaviteľ americkej armády uviedol, že odvetné útoky Teheránu nespôsobili na amerických základniach v regióne žiadne obete ani vážne škody. „Všetky rakety a drony vypálené Iránom boli zneškodnené alebo nespôsobili významné škody,“ povedal agentúre AFP.
Iránsky Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) v stredu ráno oznámil, že v noci na stredu vykonal raketové a dronové útoky na 85 amerických vojenských objektov v regióne vrátane prístavu Salmán, veliteľstva Piatej flotily amerického námorníctva v Bahrajne a leteckej základne Alí as-Sálim v Kuvajte.
K týmto útokom došlo po tom, ako ústredné velenie americkej armády informovalo o novej sérii útokov proti Iránu, kde zasiahlo viac ako 80 cieľov. Tie boli reakciou na ostreľovanie obchodných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom.
Americký prezident Donald Trump na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare vyhlásil, že Spojené štáty v stredu večer pravdepodobne opäť podniknú útoky na Irán. Zároveň pohrozil obnovením námornej blokády iránskych prístavov a zopakoval, že Teherán nesmie získať jadrovú zbraň.
Šéf Bieleho domu predtým počas dňa povedal, že prímerie medzi USA a Iránom sa podľa neho skončilo. Vyjednávanie s iránskymi predstaviteľmi označil za stratu času.