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Irán: Pri útoku v Mašhade zahynuli členovia jednotiek Basídž
Zabití členovia jednotiek Basídž v čase útoku hliadkovali v meste Mašhad, približne 15 kilometrov od svätyne imáma Rezu.
Autor TASR
Teherán 11. júla (TASR) - Dvaja členovia iránskych polovojenských jednotiek Basídž zahynuli pri útoku v meste Mašhad na severovýchode Iránu, kde v noci na piatok pochovali najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. V sobotu o tom informovala iránska tlačová agentúra Tasním, píše TASR.
Agentúra neuviedla, kedy došlo k tomuto útoku ani to, kto je zaň zodpovedný, no konštatovala, že „páchateľ alebo páchatelia tohto činu budú potrestaní“. Pri tomto útoku utrpel zranenia chodec.
Zabití členovia jednotiek Basídž v čase útoku „hliadkovali v meste Mašhad, približne 15 kilometrov od svätyne“ imáma Rezu, najposvätnejšieho miesta šiitského islamu v Iráne, kde je pochovaný Alí Chameneí, ktorý zahynul v prvý deň americko-izraelských útokov na islamskú republiku.
AFP pripomína, že USA a Irán tento týždeň obnovili vzájomné nepriateľské akcie, pričom podnikli najintenzívnejšie údery od podpísania memoranda o porozumení minulý mesiac.
Agentúra neuviedla, kedy došlo k tomuto útoku ani to, kto je zaň zodpovedný, no konštatovala, že „páchateľ alebo páchatelia tohto činu budú potrestaní“. Pri tomto útoku utrpel zranenia chodec.
Zabití členovia jednotiek Basídž v čase útoku „hliadkovali v meste Mašhad, približne 15 kilometrov od svätyne“ imáma Rezu, najposvätnejšieho miesta šiitského islamu v Iráne, kde je pochovaný Alí Chameneí, ktorý zahynul v prvý deň americko-izraelských útokov na islamskú republiku.
AFP pripomína, že USA a Irán tento týždeň obnovili vzájomné nepriateľské akcie, pričom podnikli najintenzívnejšie údery od podpísania memoranda o porozumení minulý mesiac.