Aktivisti: Pri zásahoch na protestoch v Iráne zahynulo už vyše 75 ľudí

Paríž 27. septembra (TASR) - Viac než 75 ľudí už zahynulo pri zásahoch iránskych bezpečnostných síl voči účastníkom protestov vyvolaných násilnou smrťou Mahsy Amíníovej, uviedla ľudskoprávna skupina Iran Human Rights (IHR). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Oficiálny počet obetí uvádzaný iránskymi úradmi, ktorý zahŕňa aj niekoľkých príslušníkov iránskych bezpečnostných síl, zostáva od soboty na čísle 41.



Získané videozáznamy a úmrtné listy dokazujú, že "na demonštrantov sa priamo strieľa ostrou muníciou", uvádza IHR so sídlom v nórskom Osle.



Demonštranti opäť vyšli do ulíc v noci na utorok, ako to robia každý večer už od 16. septembra. V ten deň bolo oznámené úmrtie Mahsy Amíníovej, ktorú predtým zatkla iránska mravnostná polícia.



V meste Sanandadž, hlavnom meste západoirackej provincie Kurdistan, odkiaľ Amíníová pochádzala, vyliezli ženy na strechy vozidiel a pred jasajúcim davom si roztrhali šatky. V hlavnom meste Teherán skandovali davy demonštrantov slogan "smrť diktátorovi".



Mahsu Amíníovú (22) zadržala mravnostná polícia 13. septembra v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania. Podľa aktivistov mladú ženu bili do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla. Zomrela po troch dňoch v kóme v nemocnici, jej smrť oznámili 16. septembra. Miestne úrady však tvrdia, že zomrela prirodzenou smrťou.



V pondelok iránske úrady oznámili, že zatkli viac než 1200 ľudí vrátane aktivistov, právnikov, novinárov a demonštrantov, píše AFP.