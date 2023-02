Irán prijal odvetné sankcie voči 36 osobám a subjektom z EÚ a Británie

Teherán 22. februára (TASR) - Irán zaviedol v utorok odvetné sankcie voči 36 osobám a subjektom z Európskej únie a Británie. Ide o reakciu na podobné kroky prijaté voči Teheránu zo strany Bruselu a Londýna za represie voči demonštrantom počas mesiace trvajúcich protivládnych protestov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Irán zaradil daných jednotlivcov a subjekty na svoj "sankčný zoznam za podporu terorizmu a teroristických skupín", ako aj za "zasahovanie do vnútorných záležitostí... podnecovanie násilia a nepokojov", uviedlo vo vyhlásení iránske ministerstvo zahraničných vecí.



Sankcie sa týkajú viacerých vojenských spoločností, ako aj ministrov a zákonodarcov z rôznych európskych krajín, a to na národnej úrovni a tiež v Európskom parlamente. Sú medzi nimi napríklad francúzska ministerka pre rovnosť a rozmanitosť Isabelle Lonvisová-Romeová, belgická politička Frédérique Riesová či členka nemeckého Spolkového snemu Renata Altová.



Rezort diplomacie v Teheráne uviedol, že sankcie zahŕňajú zablokovanie účtov a transakcií v iránskych bankách a "zákaz vydávania víz a vstupu" do krajiny.



EÚ v pondelok v rámci piateho kola sankcií proti Teheránu zaradila na čiernu listinu ďalších 32 iránskych predstaviteľov a dva subjekty z Iránu. Zmrazila im majetok a znemožnila im udeľovanie cestovných víz. EÚ od začiatku protestov v Iráne vlani v septembri uvalila sankcie už na viac ako 70 iránskych predstaviteľov a subjektov v súvislosti s násilnými zásahmi voči demonštrantom.



Masové celoštátne protesty vypukli v Iráne v polovici septembra 2022 po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela vo väzbe po zatknutí teheránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania.



AFP pripomína, že Irán už v januári uvalil odvetné sankcie na 34 jednotlivcov a subjektov z EÚ a Spojeného kráľovstva.