Irán prisľúbil odvetné útoky v celom Perzskom zálive
Autor TASR
Teherán 18. marca (TASR) - Iránska armáda vyhlásila, že v reakcii na stredajší americko-izraelský útok na plynárenské zariadenie v južnom Iráne zaútočí na energetickú infraštruktúru v celom Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na iránsku štátnu televíziu.
Operačné veliteľstvo iránskej armády Chatam al-Anbijá vo svojom vyhlásení uviedlo, že „tvrdo zasiahne zdroj agresie a zváži útoky na palivovú, energetickú a plynovú infraštruktúru“ krajín, z ktorých boli útoky vykonané.
Štátna televízia len krátko predtým informovala, že za incident v plynovom ložisku Južný Párs sú zodpovedné Spojené štáty a Izrael.
Zbor islamských revolučných gárd v Iráne v stredu vyzval na evakuáciu niekoľkých ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch a Katare. Spojené štáty a Izrael predtým v stredu v rámci svojej bojovej operácie zasiahli významné plynárenské zariadenie v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje v južnom Iráne na pobreží Perzského zálivu.
Na tento útok reagoval aj Katar, ktorý ho rázne odsúdil. „Izraelské útoky na zariadenia spojené s iránskou energetickou zónou Južný Párs, ktorá predstavuje rozšírenie katarskej zóny North Field, sú nebezpečným a nezodpovedným krokom uprostred súčasnej vojenskej eskalácie v regióne,“ napísal hovorca tamojšieho ministerstva zahraničných vecí na platforme X.
„Útoky na energetickú infraštruktúru predstavujú hrozbu pre globálnu energetickú bezpečnosť, pre obyvateľov regiónu a pre životné prostredie,“ dodal.
Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Ťaží sa v ňom 70 percent iránskej produkcie, pričom Irán tam svoju infraštruktúru rozvíja od konca 90. rokov.
Irán obviňuje štáty Perzského zálivu, že umožňujú americkým silám uskutočňovať útoky z ich územia, vysvetľuje AFP. Iránska štátna televízia zverejnila zoznam „legitímnych cieľov“, medzi ktoré patria ropné a plynárenské zariadenia v Saudskej Arábii, Katare a Spojených arabských emirátoch, s tým, že „budú terčom útokov v najbližších hodinách“.
