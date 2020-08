Irán privítal hlasovanie v BR OSN o návrhu predĺžiť zbrojné embargo

Pompeo: Zlyhanie Bezpečnostnej rady OSN je neospravedlniteľné



Na archívnej snímke americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Foto: TASR/AP

Bezpečnostná rada OSN odmietla predĺžiť embargo voči Iránu

Teherán 15. augusta (TASR) - Irán v sobotu privítal skutočnosť, že Bezpečnostná rada OSN zamietla americký návrh rezolúcie o predĺžení zbrojného embarga voči islamskej republike. Podľa vyjadrenia Teheránu neboli USA ešte, informovala agentúra AFP.uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví niekoľko hodín po tom, ako návrh USA pri hlasovaní v BR OSN podporili len dvaja z 15 členov rady.dodal v odkaze na neúspešné snahy šéfa americkej diplomacie Mikea Pompea získať podporu pre rezolúciu.Jedinou ďalšou krajinou, ktorá hlasovala za návrh rezolúcie, bola Dominikánska republika. Proti sa vyjadrili dvaja členovia BR OSN - Rusko a Čína - a zvyšných 11 členov rady sa zdržalo hlasovania.Rezolúcia potrebovala na prijatie najmenej deväť hlasov za. Rusko a Čína boli dôrazne proti takejto rezolúcii, nemuseli však využiť svoje právo veta.Pompeo v reakcii označil za, že BR OSN dôrazne nekonala v mene ochrany medzinárodného mieru a bezpečnosti.vyhlásil.Platnosť embarga na predaj konvenčných zbraní Iránu a ich vývoz z krajiny má vypršať 18. októbra na základe podmienok rezolúcie OSN, ktorá odobrila tzv. jadrovú dohodu šestice veľmocí s Teheránom z roku 2015. Irán tohto dohodou získal zmiernenie sankčných opatrení výmenou za obmedzenia svojho jadrového programu.Spojené štáty rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 jednostranne odstúpili od jadrovej dohody s Iránom, čo viedlo k vystupňovaniu napätia medzi dlhoročnými nepriateľmi.Pompeo naznačil, že USA by mohli využiť mechanizmus z jadrovej dohody, ktorý by obnovil všetky sankcie OSN voči Iránu v prípade, ak by sa dokázalo, že Teherán dohodu porušuje.Päť ďalších signatárov - Rusko, Čína, Británia, Francúzsko a Nemecko - jadrovú dohodu naďalej podporuje, pričom diplomati z viacerých z týchto krajín vyjadrili obavy, že predĺženie zbrojného embarga by viedlo Irán k odstúpeniu od dohody a urýchleniu vývoja nukleárnych zbraní.Európski diplomati podľa agentúry AP súčasne uviedli, že Británia, Francúzsko a Nemecko sa so Spojenými štátmi zhodujú na cieli zachovania zbrojného embarga, žiadajú však kompromisné riešenie s Ruskom a Čínou. Washington, Moskva i Peking však podľa týchto diplomatov ochotu na kompromis nijako neprejavili.Ruský prezident Vladimír Putin v piatok vyzval členov Bezpečnostnej rady OSN a Nemecko, aby zvolali mimoriadnu schôdzu o situácii v Iráne a zamedzili tak eskalácii napätia v Perzskom zálive. Šéf Kremľa dodal, že Teherán sa stal terčomZástupca nemeckého veľvyslanca pri OSN Günter Sautter po piatkovom hlasovaní v BR OSN povedal, že Nemecko je oddané jadrovej dohode, naďalej však vníma s hlbokými obavami presun iránskych zbraní do Jemenu, Libanonu, Sýrie a Iraku v rozpore s rezolúciou OSN z roku 2015.Zlyhanie Bezpečnostnej rady OSN rezolútne konať v mene ochrany medzinárodného mieru a bezpečnosti je "neospravedlniteľné". Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo po tom, čo Bezpečnostná rada OSN zamietla v piatok americký návrh rezolúcie o predĺžení zbrojného embarga voči Iránu.Návrh získal iba dva hlasy (okrem Spojených štátov zaň zahlasovala ešte Dominikánska republika), proti boli dvaja členovia (Rusko a Čína). Zvyšných jedenásť štátov sa zdržalo hlasovania (Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Belgicko, Nemecko, Vietnam, Južná Afrika, Indonézia, Niger, ostrovný štát Svätý Vincent a Grenadíny, Tunisko a Estónsko).Pompeo uviedol, že Izrael a šesť arabských štátov v Perzskom zálive, ktoré podporovali americký návrhpovedal Pompeo.Bezpečnostná rada OSN v piatok zamietla americký návrh novej rezolúcie o predĺžení zbrojného embarga OSN voči Iránu na dobu neurčitú. Väčšina členov sa zdržala hlasovania, informovali agentúry AP, AFP a TASS.Návrh získal iba dva hlasy (okrem Spojených štátov zaň zahlasovala ešte Dominikánska republika), proti boli dvaja členovia (Rusko a Čína). Zvyšných jedenásť štátov sa zdržalo hlasovania (Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Belgicko, Nemecko, Vietnam, Južná Afrika, Indonézia, Niger, ostrovný štát Svätý Vincent a Grenadíny, Tunisko a Estónsko).Embargo je súčasťou rezolúcie BR OSN spojenej s jadrovou dohodou s Iránom z roku 2015, ktorú s Teheránom podpísalo šesť veľmocí. Platnosť embarga má vypršať 18. októbra tohto roka.